Deși susține că nu va mai interveni peste antrenor, patronul campioanei promite că va rămâne la fel de implicat în privința transferurilor și anunță investiții de milioane de euro dacă formația ajunge în Conference League.

După înfrângerea suferită pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 2-3, finanțatorul roș-albaștrilor a hotărât să se retragă din „conducerea tehnico-tactică”. FCSB a ajuns în play-out în acest sezon, iar în urma acestor rezultate, omul de afaceri i-a cedat controlul lui Mirel Rădoi.

Patronul bucureștenilor a admis că metodele pe care le-a aplicat în ultimii ani nu mai funcționează și se consideră depășit de nivelul actual din fotbal.

„Mă depășește fotbalul la ora asta! S-a tehnologizat, e muncă multă, sunt miliarde în joc! Se muncește mult, se caută mult! Tehnologie, nu mai sunt eu de actualitate în fotbalul ăsta! Nu se mai poate așa, ce am făcut până acum. Nu mai merge așa! Nu ai cum! E momentul”, a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport.

Bugetul pentru achiziții depinde de prezența în Europa

Mirel Rădoi, obligat să ducă FCSB în preliminariile Conference League dacă vrea întăriri la echipă în vară.

„Dacă ne calificăm în Conference, o să facem transferuri de 5-6 milioane. Dacă vrea să rămână (n.r. Mirel Rădoi), îi dau totul pe mână. Nu mai pot, nu știu să fac. O să fac o remaniere a lotului. Nouă ne trebuie 5-6 jucători”, a mai spus Becali.

FCSB ocupă prima poziție în play-out, la egalitate cu FC Botoșani, însă cele două echipe ar putea fi depășite în această etapă de UTA, dacă arădenii se vor impune în fața celor de la Metaloglobus, duminică.