Otto Hindrich (23 de ani), portarul formației Legia Varșovia, convocat în premieră de Gheorghe Hagi la echipa națională, poate prinde transferul carierei în vară.

Otto Hindrich, față în față cu transferul carierei

Fostul goalkeeper al celor de la CFR Cluj se află pe lista de achiziții a formației Lazio Roma, ocupanta locului 9 din Serie A recent încheiată, după cum notează pe X jurnaliștii de la Lazio Space.

Ivan Provedel (32 de ani), titularul dintre buturile lui Lazio din ultimii ani, a suferit o accidentare gravă la umăr în luna martie a anului curent.

Neștiind nivelul la care va reveni Provedel, conducerea romanilor este preocupată să întărească poarta echipei, iar Hindrich este văzut ca un fotbalist cu potențial.

Formă excelentă pentru Hindrich

Adus la finalul lunii ianuarie de Legia de la CFR Cluj pentru 600.000 de euro, Otto Hindrich a avut evoluții solide în tricoul formației poloneze.

Hindrich a încasat doar 11 goluri în 13 meciuri și a menținut poarta echipei sale intactă în șase partide. Legia a terminat campionatul pe locul șase.

El a ajuns astfel să fie convocat în premieră de selecționerul Gheorghe Hagi pentru meciurile cu Georgia (deplasare, 2 iunie, 20:00) și Țara Galilor (acasă pe Stadionul „Steaua”, 6 iunie, ora 20:45).