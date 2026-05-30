Experții în arbitraj au dat verdictul la cel mai controversat moment din finala UCL: ”A furat show-ul!”

Finala Champions League dintre PSG și Arsenal a avut parte de unele momente controversate.

Unul dintre ele a avut loc încă din primele minute ale partidei, când ”Tunarii” au deschis scorul.

Golul lui Arsenal ar fi trebuit anulat

  Kai Havertz 11
Archivo VAR, o pagină dedicată arbitrajului, în care sunt analizate cele mai controversate faze din meciurile europene, a analizat faza golului lui Kai Havertz, prin care Arsenal a deschis scorul. 

La faza premergătoare golului, Leandro Trossard a respins cu mâna o minge degajată de Marquinhos, iar mingea a ajuns la picioarele lui Havertz, care s-a lansat spre poartă și l-a învins pe Safonov.

VAR-ul a decis să fure spectacolul în finala Ligii Campionilor.

Trossard își pune brațul în fața mingii degajate de Marquinhos, iar mingea ajunge la Havertz.

ESTE HENȚ.

Cheia fazei este că brațul se duce spre minge, astfel că nu poate fi considerat un henț accidental”, se arată pe Archivo VAR.

Regulamentul IFAB vine cu explicația pentru argumentul experților: ”Un jucător este sancționat pentru henț dacă își duce mâna (sau brațul) spre minge”.

