Campioana FCSB s-a chinuit în acest sezon cu codașa Metaloglobus: după eșecul uluitor din turul sezonului regular, 1-2, a venit ”răzbunarea” din retur, scor 4-1, urmată însă de un nou rezultat neașteptat, 0-0 pe Arena Națională în prima etapă din play-out-ul Superligii.

Duminică, a venit rândul echipei feminine a lui Gigi Becali să se împiedice de aceeași Metaloglobus.

Cele două formații evoluează în Seria 2 din Liga 3 Feminin și au încheiat la egalitate meciul disputat pe Stadionul SNC din Constanța din cadrul etapei cu numărul 13, scor 3-3, conform informațiilor oferite de Federația Română de Fotbal.

De altfel, și turul disputat pe Baza Sportivă ARCOM Berceni s-a încheiat la egalitate, 0-0.

FCSB, locul 4 în Liga 3 Feminin, lângă Metaloglobus

În clasamentul Ligii 3 Feminin, FCSB și Metaloglobus sunt vecine - locul 4 (16 puncte), respectiv locul 5 (15 puncte), într-o serie dominată de CSU Suceava, lider neînvins cu 31 de puncte.

Echipa feminină a lui Gigi Becali a apărut de puțini ani, datorită regulamentului FRF și în ciuda opiniilor controversate ale patronului clubului cu privire la implicarea femeilor în fotbal.