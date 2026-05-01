Risto Radunovic s-a simțit neîndreptățit după de a fost amendat cu 20.000 de euro pentru că a întârziat la revenirea lotului lui FCSB în luna martie.

MM Stoica a fost ironic: „A sărit din buzunar paşaportul?”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost întrebat despre situația lui Risto Radunovic, după ce muntenegreanul a dat-o în judecată pe FCSB.

Mihai Stoica l-a ironizat jucătorul roș-albaștrilor și a dezvăluit care este motivul folosit de jucător din cauza căruia nu a putut reveni la timp la reunirea lotului campioanei României.

„Când există o hotărâre definitivă se reţin sau nu banii. Momentan ne judecăm, se antrenează, joacă. Suntem într-o relaţie foarte bună, doar că s-a întâmplat ceva. Noi considerăm că trebuie să plătească, dar important e ce vor considera comisiile abilitate.

Ştiam că asta e va întâmpla din secunda unu (n.r. – că Radunovic va acţiona în instanţă). Decizia a fost luată de Consiliul de Administraţie, în şedinţa în care a fost invitat şi Risto. Ne-a explicat varianta lui, i-am explicat varianta noastră şi asta este.

Amenda e mare şi e logic să se lupte pentru banii lui, mai ales că el susţine în continuare chiar că şi-a pierdut paşaportul. N-am înţeles... a sărit din buzunar paşaportul? Asta este, vedem la comisii ce se va întâmpla”, a declarat MM Stoica la Prima Sport.

Când va avea loc procesul

Fotbalistul în vârstă de 33 de ani consideră că măsura luată împotriva sa este una nedreaptă și dorește să scape de ea pe cale legală. Potrivit Fanatik, apărătorul este reprezentat acum de un avocat, iar procesul în care va încerca să anuleze sancțiunea dictată de club este programat pentru data de 6 mai.

Risto Radunovic este unul dintre cei mai vechi componenți ai lotului bucureștean, fiind transferat în anul 2021 de la Astra Giurgiu. În această perioadă, fundașul a strâns peste 220 de prezențe în tricoul roș-albastru și a marcat opt goluri. Muntenegreanul are în palmares două titluri de campion și două Supercupe alături de formația sa actuală, iar înțelegerea sa contractuală este valabilă până în luna iunie a anului 2027.