FC Botoșani e, fără îndoială, revelația Superligii, la ora actuală! Pentru că o echipă obișnuită cu play-out, în ultimele sezoane, a ajuns acum să fie în fruntea clasamentului, după 14 etape!

Firește, pe fondul acestei situații, oficialii moldovenilor au început să fie întrebați despre șansele echipei la câștigarea titlului. Dacă antrenorul Leo Grozavu a respins vehement acest obiectiv, vorbind, în schimb, despre unul șocant, patronul Valeriu Iftime a avut, totuși, un alt tip de discurs. Mai mult decât atât, pe fondul rezultatelor bune ale Botoșaniului, Iftime și-a permis să râdă de necazul FCSB-ului. În plus, omul de afaceri a dezvoltat o plăcere neobișnuită din a da în... Elias Charalambous!

Mihai Stoica: „FC Botoșani, lider? Nu o să dureze“

Ieșirile mediatice ale lui Iftime, tot mai multe și cu tot mai multe atacuri / ironii la adresa FCSB-ului, l-au iritat pe Mihai Stoica. În cadrul intervenției sale, la Prima Sport, acesta a insistat că, deși pe val la ora actuală, FC Botoșani nu va rezista în fruntea clasamentului.

„Nu o să spun nimic despre Botoşani. Nu o să dureze, asta şi pe dezinvoltura forţată a lui Iftime, care a început să vorbească mult prea mult. Să tragă Botoșaniului la titlu? Nu, e greu. Nu cred. A început să vorbească prea mult şi prea devreme (n.r. – Valeriu Iftime). E pentru a nu ştiu câta oară când îl atacă pe Charalambous“, a spus Mihai Stoica.

