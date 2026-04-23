Mijlocașul, campion cu FCSB în 2024, a fost transferat de Universitatea Cluj anul trecut, iar după un singur sezon a ajuns la UTA, unde a început sezonul ca titular, dar lucrurile s-au schimbat pe parcursul acestui sezon.

Ovidiu Popescu, OUT de la UTA Arad!

Ovidiu Popescu a bifat doar două apariții în ultimele șase luni, ultima fiind pe 7 martie, într-un meci disputat între Metaloglobus și UTA Arad (2-2), în care Adrian Mihalcea l-a aruncat în joc pentru ultimele 15 minute ale partidei.

Se pare că povestea mijlocașului pe ”Francisc Neuman” se apropie de final. Specialarad.ro anunță că Ovidiu Popescu nu mai este în vederile lui Adrian Mihalcea pentru sezonul următor, astfel că va fi liber să-și caute o altă echipă.

Mijlocașul va ajunge la a treia echipă în doi ani după despărțirea de FCSB. La campioana en-titre a petrecut opt ani, timp în care a câștiga un titlu și o Cupă a României.

În acest sezon, Ovidiu Popescu a bifat 18 apariții pentru UTA Arad în toate competițiile.

Alexandru Meszar, gata să vândă UTA Arad: ”Sunt singur, mi-e foarte greu”

UTA Arad nu va avea, nici în acest sezon, dreptul de a participa la barajul pentru Conference League din play-out. Arădenii nu dețin licența UEFA, astfel că locul va fi cedat următoarei clasate în cazul în care echipa lui Mihalcea va încheia în zona primelor două.

Recent, acționarul Alexandru Meszar și-a înaintat intenția de a vinde clubul, din cauza cheltuielilor mari din ultima perioadă.

„Mici solicitări au fost, dar nu am stat la masă cu nimeni. Eu o să aștept și nu cedez până când nu se va întâmpla acest lucru. Sunt singur, mi-e foarte greu, nu am sprijinul autorităților pe măsura altor cluburi unde 30-40-50 la sută este asigurat de bugetul public. La mine, 10 la sută, iar restul trebuie să produc.

Suntem o echipă care în fiecare an se bate la primele 7-8 locuri, nu mai vorbesc de palmares, infrastructură, tradiție, de academie... suntem în regulă din toate punctele de vedere, doar o singură problemă este: că sunt singur”, a spus Alexandru Meszar, pentru Sport.ro.