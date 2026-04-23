Gigi Becali își prezintă scuzele pentru un jucător de la FCSB: ”Am spus la nervi, acum îmi cer iertare! Ai dreptate!”

Gigi Becali a tot avut ceva de împărțit cu fundașul revenit în urmă cu doi ani și jumătate la FCSB, pe care în urmă cu 10 ani a încasat 10 milioane de euro în urma transferului la Tottenham.

Patronul FCSB a spus după meciul cu Farul Constanța că speră ca Vlad Chiricheș să se fi accidentat și să nu mai poată juca la gruparea roș-albastră.

Declarațiile au venit în contextul în care Mirel Rădoi a avut mână liberă la FCSB în play-off. El a fost chemat de Becali să salveze sezonul eșuat, doar că a plecat în Turcia, la Gaziantep, după cinci etape.

Acum, finanțatorul și-a prezentat scuzele în fața lui Chiricheș.

”Așa m-a schimbat Dumnezeu! Nu știu cum a făcut. Nu am spus că are dreptate el? M-au întrebat și am zis, da, domne, are dreptate el!

Eu am spus la nervi, ce am spus. Dar am spus că așa e. Păi, el are dreptate! Dreptatea o are el, Chiricheș! Păi, nu am câștigat cu el 10 milioane, când l-am vândut? Nu am câștigat milioane cu el, din calificări? Are dreptate el!

Și nu doar că are dreptate. Dar nici măcar nu a fost agresiv, a fost cu foarte mult bun simț.

Eu, când spun ceva, spun și eu la nervi, dar îmi cer iertare! Îi cer acum iertare, dacă l-am supărat, dar părerea este aceeași. Nu pot să-mi schimb părerea”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.