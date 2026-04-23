Gigi Becali își prezintă scuzele pentru un jucător de la FCSB: ”Am spus la nervi, acum îmi cer iertare! Ai dreptate!”

Gigi Becali își prezintă scuzele pentru un jucător de la FCSB: ”Am spus la nervi, acum îmi cer iertare! Ai dreptate!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali l-a criticat dur pe Vlad Chiricheș (36 de ani) după victoria cu Farul Constanța, scor 3-2.

TAGS:
FCSBGigi BecaliVlad Chiriches
Din articol

Gigi Becali a tot avut ceva de împărțit cu fundașul revenit în urmă cu doi ani și jumătate la FCSB, pe care în urmă cu 10 ani a încasat 10 milioane de euro în urma transferului la Tottenham.

Patronul FCSB a spus după meciul cu Farul Constanța că speră ca Vlad Chiricheș să se fi accidentat și să nu mai poată juca la gruparea roș-albastră.

Declarațiile au venit în contextul în care Mirel Rădoi a avut mână liberă la FCSB în play-off. El a fost chemat de Becali să salveze sezonul eșuat, doar că a plecat în Turcia, la Gaziantep, după cinci etape.

Gigi Becali își prezintă scuzele pentru un jucător de la FCSB: ”Am spus la nervi, acum îmi cer iertare! Ai dreptate!”

Acum, finanțatorul și-a prezentat scuzele în fața lui Chiricheș.

”Așa m-a schimbat Dumnezeu! Nu știu cum a făcut. Nu am spus că are dreptate el? M-au întrebat și am zis, da, domne, are dreptate el!

Eu am spus la nervi, ce am spus. Dar am spus că așa e. Păi, el are dreptate! Dreptatea o are el, Chiricheș! Păi, nu am câștigat cu el 10 milioane, când l-am vândut? Nu am câștigat milioane cu el, din calificări? Are dreptate el!

Și nu doar că are dreptate. Dar nici măcar nu a fost agresiv, a fost cu foarte mult bun simț.

Eu, când spun ceva, spun și eu la nervi, dar îmi cer iertare! Îi cer acum iertare, dacă l-am supărat, dar părerea este aceeași. Nu pot să-mi schimb părerea”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.

  • Chiriches
×
Vlad Chiricheș, la FCSB / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Toni Conceicao, la FCSB? Portughezul a oferit prima reacție

Gigi Becali trebuie să găsească un antrenor într-un timp foarte scurt, după ce Mirel Rădoi (45 de ani) a decis să plece de la echipă și să dea curs ofertei de la Gaziantep.

Primul antrenor la care s-a gândit Mihai Stoica, cel delegat de Gigi Becali pentru a găsi o soluție pentru banca tehnică, a fost chiar Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul plecat de la FCSB în urmă cu o lună. Doar că Becali s-a lovit de refuzul cipriotului.

Întrebat despre posibilitatea de a prelua FCSB, portughezul a reacționat categoric în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro. 

”Nu este adevărat, această veste nu este responsabilitatea mea. Este adevărat că voi fi în România în zilele următoare”, a spus Toni Conceicao, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
ARTICOLE PE SUBIECT
Italienii anunță echipa care vrea să-l transfere pe Radu Drăgușin în vară
ULTIMELE STIRI
Primul antrenor al Simonei Halep explică de ce retragerea Soranei Cîrstea e o idee bună, chiar dacă se clasează în top 30 WTA
Toni Conceicao, la FCSB? Portughezul a oferit prima reacție
Sandra Izbașa și Cătălina Ponor vor avea busturi într-un oraș din România!
Meciuri suspecte, la raport: Medvedev explică de ce a pierdut, în premieră în carieră, cu 6-0, 6-0, la 30 de ani
Cât s-a încheiat duelul celor cinci fotbaliști români din semifinala Ferencvaros - ETO Gyor: doi dintre ei au înscris!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Toni Conceicao, la FCSB? Portughezul a oferit prima reacție
Primul antrenor al Simonei Halep explică de ce retragerea Soranei Cîrstea e o idee bună, chiar dacă se clasează în top 30 WTA
Sandra Izbașa și Cătălina Ponor vor avea busturi într-un oraș din România!
Cât s-a încheiat duelul celor cinci fotbaliști români din semifinala Ferencvaros - ETO Gyor: doi dintre ei au înscris!
Meciuri suspecte, la raport: Medvedev explică de ce a pierdut, în premieră în carieră, cu 6-0, 6-0, la 30 de ani
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Prima plecare de la FCSB după eliminarea din UCL! Propunerea surprinzătoare a lui Gigi Becali pentru un jucător important
Gigi Becali a dezvăluit salariul uriaș pe care îl are Chiricheș la FCSB: „Nu îmi convine!”
CITESTE SI
stirileprotv Oana Ţoiu: „Miniştrii PSD au pregătite mai multe delegaţii internaţionale. Nu au anunțat dacă le vor onora”

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!