Alexandru Hațieganu
Mihai Stoica a anunțat că FCSB este foarte aproape să rezolve o mutare în perioada următoare.

FCSB se află într-o situație complicată în acest sezon, iar echipa lui Elias Charalambous se află pe locul 10, la 15 puncte de liderul FC Botoșani.

Roș-albaștrii vor să facă mai multe schimbări la echipă în următoare perioadă pentru a-și reveni la forma din ultimele sezoane.

Pe lângă modificările de lot, FCSB vrea să aducă oameni și pentru zona administrativă.

Mihai Stoica a anunțat venirea unul nou director sportiv la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că bucureștenii sunt foarte aproape să se înțeleagă cu un fost fotbalist pentru a ocupa poziția de director sportiv la formația roș-albastră.

Mihai Stoica nu a oferit mai multe detalii legate de viitorul oficial.

„Nu sunt foarte multe vești bune pentru noi din Portugalia. Înainte, un jucător bun de primă ligă din partea a doua, puteai să îi iei. Sunt foarte mulți jucători care sunt la final de contract. Ce am văzut e foarte complicat de adus.

Am văzut și jucători pe care trebuie să îi urmărim, nu poți să vezi un meci și să dai verdicte. Am văzut și niște lacune, dar care cred că pot fi remediate.

Suntem foarte aproape să semnăm cu un director sportiv zilele astea, iar când Lucian Filip va putea umbla din nou, ca s-a operat, va putea merge și el. Deocamdată nu pot să spun cine e, trebuie să își rezolve problemele, dar vrem să aducem.

Este un director sportiv român. Gigi are încredere în alegerile pe care le fac. Pentru a aduce un om care să capete credit din partea noastră pentru a evalua un jucător trebuie să știu exact cum vede fotbalul, să fie pasionat și, cel mai important, să am încredere în el cum am în mine însumi. Se învârt mulți bani și este foarte ușor să fie tentat.

Primul nume de pe listă întrunește aceste criterii. În scurt timp cred că se va rezolva, dacă nu, vom încerca cu numărul doi de pe listă. Este fost fotbalist. Nu neapărat pentru ce înseamnă Steaua. Nu am chef să apară după lucruri. Închidem chiar mai devreme de săptămâna viitoare, sper”, a spus Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Pentru FCSB urmează meciul din campionat cu ”U” Cluj, care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30 și se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

