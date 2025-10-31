Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că a găsit deja un fundaș central cu care campioana României a început deja discuțiile.

Gigi Becali: ”Am doi jucători interesanți!”

Gigi Becali a venit în cursul zilei de vineri cu noi detalii în legătură cu transferurile pe care le pregătește FCSB. Finanțatorul campioanei României vrea să aducă la echipă, pe lângă un fundaș central, ș un mijlocaș și un fundaș stânga. Totuși, Becali spune că fanii roș-albaștrilor se pot aștepta chiar la mai multe mutări în mercato.

”Sunt doi jucători, o să vedem în iarnă. Unul dintre ei este foarte solicitat de către cluburi. Eu vreau un mijlocaș, un fundaș central neapărat și un fundaș stânga! Poate să fie și doi, patru sau cinci jucători. Deocamdată ne uităm după portughezi.

Depinde (n.r. dacă sunt scumpi)… Dacă îi iei liberi, au salarii mari. Sunt unii care au salarii mari. Dacă îi iei și dai bani, salariul e tot mare. Dacă e un jucător valoros, salariul e tot mare (...)

Am doi jucători interesanți, doar că eu evaluez jucătorii și antrenorii. La mine e important ce ai demonstrat și ce ai făcut. Ce ai produs, câți bani ai produs și ce trofee ai luat, lucrurile acestea contează pentru mine. Eu așa vorbesc în viață, contează ce ai făcut, ce bani ai produs, ce titluri deții. Palmaresul tău, asta contează”, a spus finanțatorul de la FCSB, conform Fanatik.

