Alexandru Hațieganu
Steaua Roșie Belgrad a pierdut când nimeni nu se aștepta.

Steaua Roşie Belgrad, viitoarea adversară a echipei FCSB în Europa League, a suferit prima sa înfrângere în actuala ediţie a campionatului de fotbal al Serbiei, 2-3 cu Vojvodina, joi seara, la Novi Sad, într-o partidă restantă din etapa a treia.

Vojvodina Novi Sad - Steaua Roșie Belgrad 3-2, cu golul victoriei marcat în minutul 90+2

Campioana a condus cu 2-0 la pauză, prin golurile înscrise de Aleksandar Katai (42) şi de Mirko Ivanic (45+3).

Vojvodina, la care fundaşul român Mihai Butean nu a făcut parte din lot, a redus din diferenţă în debutul reprizei secunde, prin ghanezul Ibrahim Mustapha (52), a egalat prin Lazar Randjelovic (77), iar Milan Kolarevic (90+2) a adus victoria printr-o execuție senzațională.

Steaua Roșie - FCSB din Europa League se joacă la Belgrad pe 27 noiembrie

Steaua Roşie a început campionatul cu o serie de zece victorii, dar a remizat cu Radnicki Nis în etapa a 13-a, iar acum a pierdut la Novi Sad, după un eşec şi la Braga, săptămâna trecută, în Europa League, scrie Agerpres.

Crvena Zvezda rămâne, momentan, pe primul loc în clasament, cu 31 de puncte, urmată de rivala Partizan Belgrad (care joacă mâine), tot 31 de puncte, ambele cu câte un joc mai puţin, și Vojvodina, 27 de puncte.

FCSB o va înfrunta pe Steaua Roşie în data de 27 noiembrie, la Belgrad, în Europa League.

