Steaua Roşie Belgrad, viitoarea adversară a echipei FCSB în Europa League, a suferit prima sa înfrângere în actuala ediţie a campionatului de fotbal al Serbiei, 2-3 cu Vojvodina, joi seara, la Novi Sad, într-o partidă restantă din etapa a treia.

Vojvodina Novi Sad - Steaua Roșie Belgrad 3-2, cu golul victoriei marcat în minutul 90+2



Campioana a condus cu 2-0 la pauză, prin golurile înscrise de Aleksandar Katai (42) şi de Mirko Ivanic (45+3).

Vojvodina, la care fundaşul român Mihai Butean nu a făcut parte din lot, a redus din diferenţă în debutul reprizei secunde, prin ghanezul Ibrahim Mustapha (52), a egalat prin Lazar Randjelovic (77), iar Milan Kolarevic (90+2) a adus victoria printr-o execuție senzațională.

