Atacantul care a marcat primul său gol de la revenirea la FCSB în meciul de Cupă cu Gloria Bistrița, scor 3-1, a spus că și-ar dori să joace mai mult, însă Gigi Becali nu s-a arătat dispus să îi facă pe plac lui Alibec.

Gigi Becali: ”Îl vreau și eu pe Yamal de la Barcelona în iarnă!”

De fapt, deși spunea că nu îl va mai critica în spațiul public, Becali nu s-a ferit să îi reproșeze atacantului randamentul scăzut pe care îl are în această stagiune. Din acest motiv, s-a speculat că Alibec ar putea pleca de la FCSB în iarnă și deja au apărut primele pretendente.

Prin vocea lui Radu Constantea, U Cluj a transmis că nu ar spune ”nu” transferului lui Alibec.

În stilul său caracteristic, Gigi Becali a răspuns cu ironie atunci când a fost întrebat despre interesul Universității Cluj pentru Denis Alibec.

Finanțatorul de la FCSB a spus că un eventual transfer al lui Alibec la ”Șepcile Roșii” este la fel de probabil ca transferul lui Lamine Yamal la FCSB.

”Îl vreau și eu pe Yamal de la Barcelona în iarnă. Să-i întrebăm dacă se despart de el și să vedem ce răspuns dau. Așa și noi”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

Ce a spus Radu Constantea despre Alibec

”Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice echipă din campionat. E jucătorul lor și nu pot comenta acum.

Vom analiza situația sa în iarnă, alături de tot staff-ul, dar e prematur să vorbim”, a spus Radu Constantea, conform Iamsport.

