Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: "E noua bombă, nu îl mai scot!"

Cu o zi înainte de meci, Gigi Becali a anunțat că a stabilit în mare măsură echipa de start a lui FCSB. Singura necunoscută a patronului campioanei este reprezentată de jucătorul U21, unde alegerea se va face între fundașul Ionuț Cercel și atacantul Alexandru Stoian.



Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj

Becali s-a declarat impresionat de prestațiile recente ale fundașului lateral Alexandru Pantea (22 de ani) și a transmis că fundașul dreapta nu își va mai pierde postul de titular, cel puțin pentru moment.



"Vom juca cu cea mai bună echipă contra lui U Cluj. Bîrligea, Tănase, Olaru nu vor lipsi. Șut, Lixandru nu vor lipsi. Să vedem cine va fi jucătorul U21 - ori Stoian, ori Cercel. El vrea fundaș central. Stânga și dreapta vor juca Radunovic și Pantea. Ne gândim doar la U21 - ori Stoian atacant în stânga, ori Cercel fundaș central. Cisotti joacă, asta e sigur.



Pantea e bombă, nu îl mai scot. Cum să scoți bomba? Pantea e noua bombă. Aștept să revină Șut. Dacă își revine, nu o să mai am teamă", a spus Gigi Becali, la Fanatik.