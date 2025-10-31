Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: "E noua bombă, nu îl mai scot!"

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: E noua bombă, nu îl mai scot!
FCSB va juca pe terenul Universității Cluj, sâmbătă, de la ora 20:30, în runda a 15-a din Superliga, ultima din turul play-off-ului.

Cu o zi înainte de meci, Gigi Becali a anunțat că a stabilit în mare măsură echipa de start a lui FCSB. Singura necunoscută a patronului campioanei este reprezentată de jucătorul U21, unde alegerea se va face între fundașul Ionuț Cercel și atacantul Alexandru Stoian.

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj

Becali s-a declarat impresionat de prestațiile recente ale fundașului lateral Alexandru Pantea (22 de ani) și a transmis că fundașul dreapta nu își va mai pierde postul de titular, cel puțin pentru moment.

"Vom juca cu cea mai bună echipă contra lui U Cluj. Bîrligea, Tănase, Olaru nu vor lipsi. Șut, Lixandru nu vor lipsi. Să vedem cine va fi jucătorul U21 - ori Stoian, ori Cercel. El vrea fundaș central. Stânga și dreapta vor juca Radunovic și Pantea. Ne gândim doar la U21 - ori Stoian atacant în stânga, ori Cercel fundaș central. Cisotti joacă, asta e sigur.

Pantea e bombă, nu îl mai scot. Cum să scoți bomba? Pantea e noua bombă. Aștept să revină Șut. Dacă își revine, nu o să mai am teamă", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

  • Cum ar putea arăta FCSB la meciul cu U Cluj: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Cercel, Radunovic - Lixandru, Șut - Cisotti, Tănase, Olaru - Bîrligea

FCSB, patru deplasări succesive

FCSB a jucat deja cele mai multe meciuri dintre echipele românești. Acum, când urmează jumătatea sezonului regulat în campionat, FCSB are deja 27 de partide oficiale, în toate competițiile. Bilanțul: 11 victorii, 5 egaluri, 11 înfrângeri.

Pe lângă acest program foarte încărcat, cuplul Pintilii – Charalambous va avea de gestionat și o altă situație dificilă, în următoarea perioadă. Pentru că, în decurs de 11 de zile, FCSB va juca patru meciuri în deplasare!

Această serie a început de aseară, odată cu partida cu Gloria Bistrița (3-1) din Cupa României. Și va continua, cu următoarele meciuri, după cum se poate vedea mai jos:

  • Sâmbătă: Universitatea Cluj – FCSB (campionat)
  • 6 noiembrie: Basel – FCSB (Liga Europa)
  • 9 noiembrie: Hermannstadt – FCSB (campionat)
