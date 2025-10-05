Tănase a marcat unicul gol al primei reprize, la un penalty dictat de Istvan Kovacs.

Gabi Balint: ”Bîrligea și Cisotti au fost foarte slabi!”

Gabi Balint a analizat prima repriză a meciului. Fostul mare fotbalist consideră că Vladimir Screciu le-a făcut ”cadou” un penalty celor de la FCSB, având în vedere că, în opinia lui Balint, stoperul nu ar fi trebuit să atace decisiv.

De altfel, Balint a remarcat jocul oltenilor din primele 20 de minute ale partidei și a mărturisit că, în opinia sa, Juri Cisotti și Daniel Bîrligea au avut o prestație foarte slabă.

”Screciu, după roșu în Conference League, azi face o greșeală, se repede, el trebuia să tatoneze, nu să atace. Erorile în defensive apar la ambele echipe în ultimul timp.

Îmi place FCSB prin pressingul pe care îl face sus, dar nu reușește să își impună jocul. Craiova a început bine, mi-a plăcut, primele 20 de minute au fost bune. Nsimba pune pericol de fiecare dată când are mingea, în schimb Etim, inexistent. Bîrligea și Cisotti au fost foarte slabi”, a spus Gabi Balint.

