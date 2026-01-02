Steven Nsimba (29 de ani), atacantul adus gratis în vară, este foarte aproape de despărțirea de echipa din Bănie, iar Mihai Rotaru cere 1,3 milioane de euro în schimbul său.



Francezul a sosit la Craiova la finalul lunii iulie, liber de contract, de la Aubagne, din liga a treia a Franței, și a impresionat rapid.



În 27 de meciuri disputate în toate competițiile, Nsimba a marcat nouă goluri și a oferit trei pase decisive, devenind una dintre surprizele plăcute ale sezonului.



Nsimba poate pleca pe 1,3 milioane de euro



Ruptura dintre jucător și club s-a produs la partida cu AEK Atena, când atacantul a refuzat să intre pe teren, nemulțumit de minutele primite.

Episodul a fost considerat grav de conducerea Craiovei, care a decis să-l treacă imediat pe lista de transferuri.



Potrivit Fanatik, Steven Nsimba este dorit de Zhejiang FC, formație din prima ligă chineză la care evoluează și winger-ul român Alex Mitriță.



Chinezii ar fi dispuși să ofere 1,2 milioane de euro, însă oltenii solicită 1,3 milioane pentru a da undă verde transferului. Pe lângă pista din China, atacantul ar fi în atenția unor cluburi și din Arabia Saudită.



Dacă mutarea se va concretiza, Universitatea Craiova ar da o adevărată lovitură financiară, în condițiile în care Nsimba a fost adus fără sumă de transfer.



În prezent, cota sa de piață este de 800.000 de euro, potrivit Transfermarkt, iar contractul cu formația din Bănie este valabil până în vara lui 2027.

