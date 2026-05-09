Oltenii au 46 de puncte și un avans de patru puncte în fruntea clasamentului. U Cluj este pe doi, dar cu un meci în minus, astfel că oltenii sunt mari favoriți la titlul așteptat de 35 de ani în Bănie.

Ștefan Baiaram, ofertat de Bașakșehir

Ștefan Baiaram (23 de ani) a fost o piesă importantă pentru Universitatea Craiova și în acest sezon, cu evoluții solide și cifre impresionante, care l-au adus în atenția cluburilor importante din Europa. Istanbul Bașakșehir ar fi fost gata să dea nu mai puțin de șapte milioane de euro în schimbul internaționalului român.

Doar că oferta a fost refuzată, iar Baiaram a rămas la Craiova pentru a câștiga titlul. Anunțul a fost făcut de Marius Șumudică.

”A avut ofertă de 7 milioane de euro din Turcia. Başakşehir a vrut să dea 7 milioane de euro pe el. Între 6 și 7 milioane de euro.

Se ajungea la 7 milioane de euro cu niște bonusuri. În orice caz, în jur de 6-7 milioane de euro voia să plătească Başakşehir”, a spus Șumudică, la Fanatik.ro.

În acest sezon, Baiaram a evoluat în 47 de partide pentru cei de la Universitatea Craiova, reușind să înscrie de 12 ori și să ofere alte șase pase decisive, în toate competițiile.

Cu punctul adunat din Gruia, Universitatea Craiova va rămâne și la finalul etapei #8 în fruntea play-off-ului cu 46 de puncte. ”U” Cluj se poate apropia la o lungime de olteni dacă va câștiga sâmbătă cu Rapid, pe ”Cluj-Arena”.

CFR Cluj e pe trei cu 41 de puncte. După opt etape în play-off, echipa pregătită de Daniel Pancu a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Din această rundă au mai rămas meciurile "U" Cluj - Rapid de sâmbătă și Dinamo - FC Argeș de duminică seară (19:00).