După încheierea campionatului chinez, câștigat de Dalian Yingbo în ultima etapă, Stanciu a început să analizeze ofertele din România. U Cluj și FCSB și-au manifestat interesul, însă pe lista echipelor care îl doresc se află și Universitatea Craiova.

Mijlocașul a confirmat că a discutat cu toate cele trei formații. Mai mult, acesta a dezvăluit că a fost contactat telefonic de olteni, dar și de Gigi Becali.

Nicolae Stanciu: „În mintea mea, am decizia luată”

„Da, în câteva zile mă voi decide și cred că săptămâna viitoare veți afla răspunsul. M-am atașat foarte mult de oraș, de fani și nu mi s-a întâmplat niciodată să văd milioane de oameni care să mă iubească și să mă trateze așa cum au făcut-o ei.

Am transmis și acolo (n.r. – în China) că decizia pe care o voi lua nu are nicio legătură cu partea financiară. O voi lua în câteva zile. Au fost niște discuții cu cei de la Universitatea Cluj, am vorbit și cu domnul Becali. Am fost sunat și de la Craiova. În mintea mea, am decizia luată, dar trebuie să am mai întâi câteva discuții cu familia”, a declarat Stanciu la Digi Sport.

De-a lungul carierei, mijlocașul a evoluat pentru Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și Dalian Yingbo.

La echipa națională a adunat 90 de selecții, 15 goluri și 9 pase decisive. În tricoul FCSB-ului a jucat de 136 de ori, cu 33 de goluri și 24 de assisturi. Potrivit Transfermarkt, Stanciu este cotat la 1,8 milioane de euro.