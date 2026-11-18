FCSB a terminat pe locul 8 turul sezonului regulat cu 21 de puncte. După 15 etape, formația dirijată de Laurențiu Reghecampf a bifat șase victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Gigi Becali l-a dat afară pe Bebe Alexe de la FCSB

Rezultatele modeste din acest debut de sezon l-a determinat pe Gigi Becali să facă mai mukte mișcări la nivel administrativ. După plecarea lui Mihai Stoica, fostul președinte al Consiliului de Administrație, au fost aduși Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani).

Primul va ocupa postul de șef al academiei FCSB, dar și al echipei secunde, iar Szukala va fi director sportiv, post lăsat liber după plecarea lui Florin Cernat. În consecință, Becali l-a dat afară și pe ”Bebe” Alexe, fostul coordonator al academiei.

„Am acum Szukala și Rusescu, care pun la punct tot. La academie eram primitivi. L-am dat afară pe Bebe Alexe, noi îi dădeam salariu, iar el venea de două ori pe săptămână. Cum vine asta, bă?”, a spus Becali.

”Bebe” Alexe era unul dintre oamenii implicați în coordonarea activității academiei, unde se pregătesc juniorii clubului, iar în ultimele săptămâni a fost vizat de criticile lui Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord.