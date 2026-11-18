Cei doi internaționali au ratat finalul campaniei din Liga Națiunilor, invocând probleme medicale. Absențele au stârnit semne de întrebare în spațiul public, apărând zvonuri că mijlocașul și portarul ar fi exagerat afecțiunile pentru a evita prezența sub tricolor, ipoteză respinsă categoric de liderul de selecții al primei reprezentative.

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Dorinel Munteanu îi apără pe „tricolori”

Dorinel Munteanu nu crede că a fost vorba despre un refuz mascat, bazându-se pe faptul că îi cuoaște foarte bine pe cei doi jucători. „Noi am avut cazuri în ultimii 20 de ani de retrageri de la naționala României din varii motive. Unul că nu i-a plăcut antrenorul, altul că vrea să se concentreze pe echipa de club. În cazul lui Radu și Stanciu, chiar nu cred că a fost vorba despre așa ceva. Nu cred, sincer”, a spus Munteanu, potrivit Digisport.

„Neamțul” a subliniat că ambii fotbaliști dețin calitățile necesare pentru a ajuta echipa națională pe viitor, neacceptând ideea că aceștia s-ar teme de concurență.

„Atât Radu, cât și Stanciu sunt jucători care mai pot da randament la națională, pot fi utili. Nu cred că fug de concurență, eu nu îi văd așa. Dacă se întâmplă asta, înseamnă că trădează fotbalul, se trădează pe ei înșiși.

Dar eu nu cred că Radu și Stanciu s-au dat loviți, chiar cred că au avut probleme, altfel veneau. Naționala este deschisă pentru oricine”, a concluzionat cel care a îmbrăcat de 134 de ori tricoul României.

În ultimele două meciuri din acest an, România a câștigat cu Polonia (2-1) și a pierdut cu Bosnia-Herțegovina (1-2), încheind pe ultimul loc în Grupa B4 a Ligii Națiunilor.