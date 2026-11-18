La momentul redactării acestui articol, „câinii” ocupă locul secund, cu 33 de puncte, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova, diferența fiind făcută de golaveraj.

Florentin Petre (50 de ani), fost „secund” la Dinamo, a vorbit despre situația lui George Pușcaș (30 de ani), atacantul care nu a mai evoluat într-un meci oficial din luna mai.

Transferat în februarie 2026, Pușcaș a bifat doar opt apariții pentru Dinamo, cu un gol și o pasă decisivă. Ultimul meci a fost pe 16 mai, cu CFR Cluj (0-0). Ulterior, a fost operat de hernie inghinală și a avut parte de o recuperare dificilă. Recent, a revenit la antrenamente, dar nu este încă pregătit pentru un meci oficial.

Florentin Petre: „Dinamo are nevoie de un atacant precum Pușcaș”

Fostul internațional este convins că atacantul poate marca 15 goluri într-un sezon, dacă va scăpa de accidentări.

„Pușcaș, dacă era bine, sănătos și nu avea problemele cu accidentările, era un atacant de 15 goluri pe sezon, fără niciun fel de problemă!

Mi-a plăcut extraordinar de mult, are un caracter deosebit. Din prima clipă când a venit în vestiar mi-am dat seama că ne putem baza pe el și ne-am rugat la Dumnezeu să fie sănătos.

N-a fost să fie. Îmi doresc din toată inima să se facă, pentru că Dinamo are nevoie de un atacant precum este Pușcaș”, a declarat Florentin Petre la „Totul pentru Dinamo”.