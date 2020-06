Mihai Roman, tinut pe margine de problemele la inima! Jucatorul Craiovei si-a anuntat revenirea pe teren 

Mihai Roman este unul dintre jucatorii Universitatii Craiova pe care Cristiano Bergodi nu se poate baza in acest sezon.

Fotbalistul roman are probleme la inima si a oferit detalii despre momentul cand s-ar putea intoarce pe teren.

Dupa ce oltenii au efectuat cantonamentul din iarna, Roman nu a mai jucat niciun meci pentru Craiova, iar pandemia de coronavirus nu i-a permis sa mearga in Italia pentru a rezolva problema de sanatate.

Fostul jucator de la Pandurii a declarat ca se simte bine si ca cel mai probabil va reveni pe teren sezonul viitor.

"Sunt OK acum, dar mai trebuie sa merg la inca un control in Italia. Abia atunci voi putea sa ma intorc la fotbal. Probabil din sezonul viitor", a declarat Mihai Roman pentru FANATIK.

In urma cu cateva luni, jucatorul Universitatii a vorbit despre problemele sale la inima.

"Este adevarat ca mi s-au descoperit niste extrasistole. Va dati seama, sper sa nu fie nimic serios. Poate ca este asemanator cu ceea ce a avut Tucudean, dar astept rezultatele analizelor. Nu ma antrenez in acest moment, doar stau si astept. Cu Tucudean nu am vorbit pentru ca nici eu nu stiu prea multe. Astept si sper ca pot reveni pe teren cat mai repede", spunea Roman in urma cu cateva luni.