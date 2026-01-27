Roș-albaștrii au început bine meciul, iar David Miculescu a înscris după doar două minute.

Marius Avram: ”Este un fault de cartonaș roșu!”

Apoi, ardelenii au reintrat în joc, iar, la pauză, balanța înclina în favoarea ”feroviarilor”, după golurile marcate de Alibek Aliev și Meriton Korenica. În partea secundă, ardelenii au continuat ofensiva, iar Cordea și Biliboc și-au trecut numele pe lista marcatorilor.

Totuși, deznodământul putea fi cu totul altul. În minutul 29, la o șicană petrecută între Aliev și Andre Duarte, arbitrul Marian Barbu a decis să acorde doar cartonaș galben. Totuși, Marius Avram, fost arbitru FIFA, este de părere că fotbalistul celor de la CFR ar fi trebuit să primească un cartonaș roșu.

”Mă duc mai degrabă pentru un portocaliu mai proeminent, concret spre roșu, Își vede adversarul, apoi în mod intenționat îl lovește în zona gâtului cu brațul. Intenția lui nu e să lovească mingea, ci să lovească adversarul în zona gâtului.

Este comportare violentă, nu are legătură cu mingea, ci doar vrea să-și lovească adversarul. Nu e o împingere. Este un fault de cartonaș roșu”, a spus Marius Avram la Digi Sport.

