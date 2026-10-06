Ediția de luni, 5 octombrie, a emisiunii „Fața la Joc!” l-a avut pe Mihai Pintilii ca invitat. Acesta a discutat preț de o oră și jumătate cu moderatorii Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Mihai Pintilii rupe tăcerea! De ce a demisionat, de fapt, de la Levadiakos

Până în luna martie a acestui an, la cârma FCSB erau Mihai Pintilii și Elias Charalambous, cei doi cucerind nu mai puțin de patru trofee în ultimii trei ani la formația patronată de Gigi Becali.

După experiența la echipa roș-albastră, cuplul de antrenori a ales o nouă aventură: Levadiakos. Totuși, Mihai Pintilii a demisionat după primele etape din campionatul grec.

Întrebat despre decizia luată, tehnicianul nu a stat pe gânduri și a dezvăluit că și-a dorit să fie mai aproape de casă. Motivul? Soția are nevoie de ajutor, iar pentru cei doi copii va fi folositoare o prezență masculină. Mihai Pintilii a mărturisit că familia este totul pentru el și că ar renunța la orice pentru a fi alături de cei dragi.

„(n.r. - De ce ai venit de la Levadiakos) Din niște motive personale. A fost vorba de soție, avea nevoie de ajutor, să fim aproape de copii. Avem băiatul și fata, au o vârstă la care au nevoie să fim în preajma lor. Fata are 17 ani, băiatul 14. Vreau să o ajut pe soție, pentru că nu mai putea.

Am hotărât că e mai bine pentru familie să vin acasă. Familia e cea mai importantă pentru mine, indiferent de ce s-ar întâmpla, indiferent de oriunde m-aș duce sau de câți bani aș câștiga. Aș lăsa totul doar ca familia să fie bine!

(n.r. - Elias a insistat să rămâi?) M-a întrebat dacă vreau să rămân, dar a înțeles, i-am explicat. A zis că ar fi făcut același lucru, că și el e un familist”, a declarat Mihai Pintilii la „Fața la Joc!”.