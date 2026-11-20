Deși așteptările erau ridicate, Gică Hagi anunțând că dorește maximum de puncte, România a încheiat grupa din UEFA Nations League pe ultima poziție, cu doar trei puncte acumulate în cele 6 partide disputate.
Elogii pentru Daniel Bîrligea
Ultimul duel s-a disputat la Zenica, Bosnia fiind țara gazdă. Echipa națională a deschis scorul repede, prin Bîrligea, dar punctele au rămas la adversari.
În meciul precedent, cu Polonia, România a adunat singurele puncte din Nations League. Victoria de pe Arena Națională a fost una superbă, Cicâldău și Man fiind marcatorii reușitelor. Totuși, intrarea lui Daniel Bîrligea pe teren a schimbat total fața jocului.
Evoluțiile bune ale lui Daniel Bîrligea au fost remarcate și de către Marius Niculae. Aflat la „Gala Sportului Dinamovist”, oficialul FRF a mărturisit că jucătorul lui Frosinone este „pe stilul său”.
„Bîrligea a intrat foarte bine și cu Polonia, a avut două contribuții. Este un atacant pe stilul meu, un jucător care se bate pentru fiecare minge. România are nevoie de acest profil de atacant”.
Totuși, Marius Niculae nu a uitat și de ceilalți atacanți de la lot: „Asta nu înseamnă că Florinel Coman, Drăguș, Louis Munteanu, chiar dacă sunt de profiluri diferite, nu pot face diferența. Este bine să ai variante care să nu fie de același tip”.
- 4,5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea
- 13 selecții și 4 goluri are atacantul la echipa națională