Florin Pîrvu „dă din casă” după 3-3 cu FC Botoșani: „Punct de plecare”

Florin Pîrvu „dă din casă” după 3-3 cu FC Botoșani: „Punct de plecare”

Mișcarea care va revoluționa fotbalul românesc! Propunerea lui MM Stoica: „Am mărit numărul ca să nu retrogradeze Dinamo”

Ilie Dumitrescu s-a convins de un singur lucru după ce a aflat adversara României din barajul Nations League

Gabi Tamaș, reținut pentru 24 de ore! După două ore de audieri, a ieșit încătușat și flancat de polițiști

Bölöni: "Burleanu spunea că bate Bosnia dacă își dă jos ochelarii. Nu nenorocita de banderolă e problema la Ianis"

Deși așteptările erau ridicate, Gică Hagi anunțând că dorește maximum de puncte, România a încheiat grupa din UEFA Nations League pe ultima poziție, cu doar trei puncte acumulate în cele 6 partide disputate.

Elogii pentru Daniel Bîrligea

Ultimul duel s-a disputat la Zenica, Bosnia fiind țara gazdă. Echipa națională a deschis scorul repede, prin Bîrligea, dar punctele au rămas la adversari.

În meciul precedent, cu Polonia, România a adunat singurele puncte din Nations League. Victoria de pe Arena Națională a fost una superbă, Cicâldău și Man fiind marcatorii reușitelor. Totuși, intrarea lui Daniel Bîrligea pe teren a schimbat total fața jocului.

Evoluțiile bune ale lui Daniel Bîrligea au fost remarcate și de către Marius Niculae. Aflat la „Gala Sportului Dinamovist”, oficialul FRF a mărturisit că jucătorul lui Frosinone este „pe stilul său”.

„Bîrligea a intrat foarte bine și cu Polonia, a avut două contribuții. Este un atacant pe stilul meu, un jucător care se bate pentru fiecare minge. România are nevoie de acest profil de atacant”.

Totuși, Marius Niculae nu a uitat și de ceilalți atacanți de la lot: „Asta nu înseamnă că Florinel Coman, Drăguș, Louis Munteanu, chiar dacă sunt de profiluri diferite, nu pot face diferența. Este bine să ai variante care să nu fie de același tip”.