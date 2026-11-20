Fostul internațional român are din nou probleme cu legea, după ce a fost implicat într-o altercație care a avut loc în Centrul Vechi al Capitalei. Tamaș a intrat în conflict cu doi bărbați.

Gabi Tamaș, prima poză după ce a ajuns în arest la domiciliu

Inițial, cei doi au refuzat să depună plângere, astfel că Tamaș s-a ales doar cu o amendă pentru tulburarea liniștii publice, motiv pentru care a putut să se întoarcă la Brașov. Câteva ore mai târziu, cei doi au depus plângere penală, iar Tamaș a fost adus de la Brașov și arestat pentru 24 de ore.

Gabi Tamaș a ajuns vineri în fața magistraților, care au dispus măsura arestului la domiciliu pentru fostul fotbalist.

La scurt timp după această veste, controversatul fost fotbalist a publicat o fotografie pe rețelele sociale în care apare alături de avocatul său, Virgil Boglea. Mai în glumă, mai în serios, Tamaș a adăugat și o melodie sugestivă: Gil Dobrică - ”Hai acasă”.