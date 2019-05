"Mi-as dori sa se intample in fiecare meci!" Stelistii sunt gata de meciul cu Craiova si anunta SHOW TOTAL!

Meciul care poate decide titlul, Craiova - Steaua, se joaca duminica seara de la ora 21:00.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Stelistii pot rata campionatul pentru al 4-lea an la rand daca pierd maine. Filip nu se teme de stadionul ostil pe care-l va avea Steaua in Banie.

"Mi-as dori la fiecare meci atmosfera pe care o s-o intalnim maine la Craiova. Suntem jucatori cu experienta, am jucat in foarte multe meciuri cu miza. Daca ne uitam la ultimele doua meciuri, sunt sanse mari sa fie un meci spectaculos. Eu sunt din Craiova, probabil ca si atmosfera asta facuta pentru fotbal in oras m-a atras spre sportul asta", a spus Filip.

Ros-albastrii n-au alta varianta decat victoria contra Craiovei. Teja crede ca va iesi spectacol pe teren.

"E meci de titlu, mergem la victorie! Daca iesim campioni, cu atat mai bine. Daca nu, asta e! Nu stiu cat o sa fie maine... poate 4-3 pentru noi! Nu stiu! M-as bucura mult sa batem. Mai sunt 3 meciuri, important e sa ne castigam noi meciurile, sa batem tot pana la capat. E greu ca Papura sa fi facut schimbari majore in perioada de cand a venit. E un antrneor tanar, isi doreste sa se realizeze. Echipa avea o identitate, are si acum, au jucatori valorosi. Papura isi doreste mai mult de la echipa lui, am vazut doar ca a schimbat putin doar sistemul de joc", a comentat Teja la conferinta de presa.