"Cred ca a primit doua sanse, mi se pare..." Situatia INCREDIBILA a lui Stoian la FCSB! Ce se intampla cu jucatorul dat afara dupa ce nici n-a debutat bine

Stoian are aproape 100 de meciuri jucate in Serie A, dar asta nu-l impresioneaza pe Becali.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Mijlocasul castiga un salariu-record pentru Liga 1 in acest moment, 30 000 de euro pe luna. Nici macar acest argument nu-l determina pe Becali sa-i mai dea vreo sansa. Stoian va parasi FCSB la finalul campionatului, liber de contract.

Teja recunoaste ca fotbalistul adus de la Crotone ar fi trebuit sa primeasca mai multe sanse. Antrenorul FCSB lasa de inteles ca n-a avut unde sa-l foloseasca. Becali l-a adus pentru un rol care nu i se potriveste deloc: mijlocas central!

"Face parte din lot pana la sfarsitul campionatului. Daca va fi nevoie de Adrian Stoian, va fi utilizat. Se antreneaza foarte bine, e un jucator important. A primit vreo doua sanse, mi se pare. Eu n-am jucat 4-3-3, in 4-2-3-1, la postul de mijlocas stanga ii avem pe Coman, Tanase. Ca mijlocas central... Am vorbit cu el, e jucator inteligent. Dar postul lui nu e de mijlocas central. Am incercat sa-l folosim acolo, dar atat s-a putut. Nu neaparat ca a fost gresit transferul lui. Probabil trebuia mai multa rabdare. Asa au stat lucrurile, mie imi pare rau pentru Adrian Stoian", a spus Teja.

100 de minute in doua meciuri

Adrian Stoian a fost titular intr-o singura partida din actualul sezon, egalul FCSB de la Calarasi. Apoi, a mai intrat numai cu FC Voluntari. In total, Stoian a adunat 100 de minute pentru stelisti, dupa care Becali a interzis folosirea lui.