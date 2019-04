"Mi-ar fi placut sa ajung la FCSB, dar nu m-au mai cautat!" Ce s-a intamplat cu transferul pe care l-a cerut Teja in iarna

FCSB a ales alta strategie.

Portarul celor de la Gaz Metan Medias, Razvan Plesca, a dezvaluit ca nu a mai fost cautat de cei de la FCSB in ultimele luni, desi a negociat cu echipa lui Gigi Becali la inceputul anului. De la Medias, FCSB il vrea pe Olaru.

"In ianuarie, am avut discutii cu cei de la FCSB, le multumesc ca s-au gandit la mine, dar atunci nu m-au lasat cei de la Medias sa plec. Dupa aceea nu am mai vorbit cu nimeni de la Steaua, am primit o oferta concreta de la Medias si le multumesc ca inca mai au incredere in mine.



Mi-ar fi placut sa ajung la FCSB! Ar fi fost frumos, dar nu fac o tragedie din faptul ca nu s-a realizat acest transfer, poate aveam si eu o datorie morala sa imi inchei cariera la Medias.



Aveam unele discutii cu cei de la Steaua chiar si inainte sa mearga domnul Teja acolo, pentru ca ei au tot spus inca de anul trecut ca isi mai cauta inca un portar cu experienta si acum nu am mai pastrat legatura cu domnul Teja, este intr-o situatie putin mai grea si nu l-am mai deranjat si eu.



Nu am mai vorbit cu el, ii doresc toate cele bune, ii multumim pentru ce a facut la Medias si ne-a lasat o impresie foarte buna. Nu prea mai zambeste de cand e la FCSB, ma rog, asta e viata de antrenor" a spus Razvan Plesca pentru Telekom Sport.

Il forteaza pe Vlad

Cei de la FCSB nu mai planuiesc sa-l transfere pe Plesca deoarece au un alt plan pentru sezonul viitor: vor sa-l titularizeze pe Andrei Vlad in poarta! Acesta se incadreaza in continuare in regula U21 iar in sezonul viitor de Liga 1 echipele vor trebui sa foloseasca 2 jucatori in primul 11 care sa se incadreze.