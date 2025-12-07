Metaloglobus - Farul

O victorie (2-1 cu FCSB), trei remize și cinci înfrângeri este palmaresul înregistrat de bucureșteni în campionatul curent pe teren propriu.

Dobrogenii au câștigat două dintre cele nouă deplasări din ediția actuală (2-1 cu FCSB, 2-1 cu CFR Cluj), iar de alte trei ori au terminat la egalitate.

23 dintre cele 38 de goluri încasate de Metaloglobus au fost primite în prima repriză, interval în care constănțenii au înscris 13 dintre cele 24 de goluri marcate, scrie LPF.

Șapte dintre cei 26 de fotbaliști utilizați de ,,marinari” au bifat prezențe în fiecare etapă, dintre care Alexandru Buzbuchi și Cristian Ganea sunt integraliști.

17 dintre cei 28 de jucători folosiți de gazdele din acest meci au debutat în SuperLigă chiar pe durata campionatului în curs.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 1 august 2025, când constănțenii s-au impus pe teren propriu cu 2-1 (marcatori: Alexandru Ișfan, Răzvan Tănasă / Dragoș Huiban).

Doar două victorii a izbutit antrenorul Mihai Teja în cele 15 dueluri cu dobrogenii, în rest are cinci rezultate de egalitate și opt înfrângeri.

