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Marius Baciu a fost instalat pe banca FCSB în luna mai, după ce Mirel Rădoi a decis să semneze în Turcia, cu Gaziantep. Rezultatele de început au fost bune, formația roș-albastră obținând calificarea în cupele europene.

Mesajul primit de Marius Baciu înainte de meciul carierei la FCSB

Andrei Duță (17 ani) este unul dintre cei mai talentați tineri jucători români. Acesta a început fotbalul în locul natal, la Cernica, ca ulterior să joace la Daco-Getica, iar din octombrie 2024 este legitimat la RB Salzburg.

Sport.ro a purtat un dialog cu tânărul fundaș central. În prezent, acesta se află în recuperare, o accidentare la genunchi ținându-l departe de sportul pe care îl iubește cel mai mult. Înainte să facă pasul în Austria, tânărul jucător a fost format de către Cristi Cîmpeanu. Ulterior, Marius Baciu l-a ajutat să se transfere în străinătate pentru o sumă record.

În interviul oferit, Andrei Duță a expus că încă ține legătura cu Marius Baciu. Mai mult decât atât, i-a oferit un mesaj înainte de cel mai important meci din sezonul trecut: FCSB - Dinamo, din barajul pentru cupele europene.

Duță i-a transmis lui Baciu să învingă în derby, lucru care s-a și întâmplat. FCSB a jucat cu Auda în turul doi preliminar din UEFA Conference League, fiind eliminată de formația din Letonia.

„(n.r. - Mai ții legătura cu Marius Baciu?) Da, da, da! E ca un tată, ca un frate mai mare pentru mine. În tot timpul ăsta am păstrat legătura și cu el, și cu domnul Câmpeanu, m-au ajutat foarte mult pe plan mental și m-au corectat când am greșit. Când vin în țară, mereu trec pe acolo. Cu domnul Baciu am vorbit și când a fost numit la FCSB, l-am sunat să-l felicit și să-i spun să iasă și să-l bată pe Dinamo, și chiar a bătut!

(n.r. - Cum e domnul Baciu ca antrenor?) Nu pot spune că l-am avut ca antrenor, ci mai mult ca un mentor. Nu pot spune nimic din perioada FCSB”, a declarat Andrei Duță pentru Sport.ro.