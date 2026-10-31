Septimiu Cîmpeanu a abordat subiectul scindării dintre FCSB și CSA Steaua în cadrul emisiunii Matinal VOYO SPORT LIVE, difuzată pe VOYO SPORT 1. Întrebat dacă o vede pe FCSB drept continuatoarea echipei la care a evoluat în trecut, fostul atacant a susținut că urmărește detașat dezbaterile pe această temă.

„Am lipsit atât de mult... am auzit numai discuții despre care este Steaua adevărată. Încerc să mă gândesc că asta este Steaua, dar din câte mai aud, mai citesc, Steaua adevărată ar fi în Liga 2. Nu mai știu. Eu le iau pe amândouă ca Steaua”, a spus Septimiu Cîmpeanu.