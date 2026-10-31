Septimiu Cîmpeanu a abordat subiectul scindării dintre FCSB și CSA Steaua în cadrul emisiunii Matinal VOYO SPORT LIVE, difuzată pe VOYO SPORT 1. Întrebat dacă o vede pe FCSB drept continuatoarea echipei la care a evoluat în trecut, fostul atacant a susținut că urmărește detașat dezbaterile pe această temă.
„Am lipsit atât de mult... am auzit numai discuții despre care este Steaua adevărată. Încerc să mă gândesc că asta este Steaua, dar din câte mai aud, mai citesc, Steaua adevărată ar fi în Liga 2. Nu mai știu. Eu le iau pe amândouă ca Steaua”, a spus Septimiu Cîmpeanu.
Cum privește prezența echipei în eșalonul secund
Întrebat dacă în perioada în care îmbrăca tricoul Stelei își imagina că gruparea din Ghencea va ajunge să evolueze în Liga 2, fostul fotbalist a recunoscut că nu se aștepta la o astfel de evoluție a lucrurilor.
„Nu, nici prin cap nu-mi trecea așa ceva, dar asta a fost să fie istoria”, a mai zis Septimiu Cîmpeanu în timpul intervenției sale.
Disputa pentru identitate și palmares dintre FCSB și CSA Steaua își are originea în anul 1998, când secția de fotbal s-a desprins de Clubul Sportiv al Armatei și a fost preluată de asociația nonprofit AFC Steaua, înainte de trecerea clubului la societatea lui Gigi Becali, în 2003. În urma proceselor din instanță, Clubul Sportiv al Armatei a obținut palmaresul pentru intervalul 1947-1998, în timp ce trofeele câștigate între 1998 și 2003 nu au revenit niciunei părți.