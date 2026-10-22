EXCLUSIV Marius Baciu, transfer la RB Salzburg pe 200.000 de euro: „M-au plăcut și am semnat”

Marius Baciu, transfer la RB Salzburg pe 200.000 de euro: „M-au plăcut și am semnat” Fotbal extern
Iulian Stoica
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Marius Baciu a transferat un jucător la una dintre cele mai renumite echipe de pe continent: RB Salzburg.

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FCSB a fost pregătită preț de patru luni de către Marius Baciu. Tehnicianul a adunat 15 partide pe banca formației patronate de Gigi Becali, iar bilanțul său este următorul: 6 victorii, 3 remize și 6 înfrângeri.

Marius Baciu, transfer la RB Salzburg pe 200.000 de euro

Andrei Duță (17 ani) este unul dintre cei mai talentați tineri jucători români. Acesta a început fotbalul în locul natal, la Cernica, ca ulterior să joace la Daco-Getica, iar din octombrie 2024 este legitimat la RB Salzburg.

Sport.ro a purtat un dialog cu tânărul fundaș central. În prezent, acesta se află în recuperare, o accidentare la genunchi ținându-l departe de sportul pe care îl iubește cel mai mult.

Andrei Duță a fost dus la RB Salzburg chiar de Marius Baciu. Este bine cunoscut faptul că antrenorul a pregătit-o pe Daco-Getica în perioada în care echipa se afla în SuperLiga, relațiile fiind apropiate și după plecarea de pe banca tehnică.

Tânărul fundaș central a dezvăluit că Marius Baciu este cel care l-a propus la RB Salzburg, după ce anterior îl dusese în probe la Genk și Lens. Deși a avut ofertă și de la Lens, Andrei Duță a fost încântat de ceea ce a văzut la Salzburg, austriecii plătind inclusiv 200.000 de euro pentru transferul său.

„Eu, împreună cu domnul Marius Baciu, care a fost antrenor la FCSB recent... A văzut în mine că pot face pasul în străinătate. Am fost prima dată la Genk, am stat o săptămână, a fost WOW. Nu am jucat atât de bine, am avut foarte mari emoții și eram puțin debusolat.

Am fost doar eu cu domnul Marius Baciu. Se întâmpla după prima selecție la națională. În primăvara lui 2024 am fost la Lens, în Franța. M-au plăcut, am jucat foarte bine acolo, mă antrenam cu cei cu doi ani mai mari decât mine. Mi-au propus o ofertă.

După a venit Salzburg cu o ofertă și am zis că trebuie să vin aici. E cu totul altceva! Ce am văzut la Lens, ce am văzut la Genk... E o diferență foarte mare față de ce e aici.

(n.r. - A contat și oferta de 200.000 de euro) Da, asta nu cred că a contat foarte mult pentru mine. Mi-au plăcut cum sunt oamenii de aici, facilitățile care sunt incredibile. Țin minte că am avut un turneu în Italia, unde am jucat foarte bine. După acel turneu am fost la Lens și după mi-au spus cei de la Salzburg că mă vor. 

Am fost într-o săptămână de probă, făcuse un plan că vor să mă semneze. În octombrie am mai venit încă o dată, acum doi ani, și am semnat”, a declarat Andrei Duță, pentru Sport.ro.

Andrei Duță, alături de Marius Baciu după transferul la RB Salzburg

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Mesajul pentru Marius Baciu

Tânărul fundaș central ține în continuare legătura cu Marius Baciu, despre care a spus că este ca „un tată” pentru el. Andrei Duță a profitat de ocazie și i-a transmis antrenorului, în momentul în care a semnat cu FCSB, să o bată pe Dinamo, lucru care s-a și întâmplat în barajul pentru cupele europene.

„(n.r. - Marius Baciu te-a dus la echipă, cum e relația dintre voi?) E ca un tată, ca un frate mai mare pentru mine. În tot timpul acesta am păstrat legătura cu el, m-a ajutat foarte mult. I-am scris când a fost instalat la FCSB, l-am felicitat. I-am spus să îi bată pe cei de la Dinamo, și i-a bătut!”, a mai spus Andrei Duță.

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