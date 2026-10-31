Decizia de ultimă oră la FCSB după eșecul din Cupă! Fotbalistul de pe „lista neagră” primește un nou contract

Pe lângă viitoarele transferuri avute în vedere de Gigi Becali, clubul pregătește și prelungirea înțelegerilor pentru unii dintre jucătorii actuali. Pe această listă se regăsește Valentin Crețu (37 de ani), al cărui contract expiră în această iarnă. Deși fundașul lateral s-a aflat în repetate rânduri pe lista neagră a patronului, încercările clubului de a-i găsi un înlocuitor pe măsură nu au avut succes.

Potrivit Fanatik, antrenorul Laurențiu Reghecampf nu dorește să se despartă de apărător și insistă ca acesta să rămână la echipă măcar până la încheierea actualei stagiuni. Fotbalistul a fost foarte aproape de plecare în luna august, în urma unei dispute cu atacantul Arnold Garita, dar a fost reprimit ulterior în lot. Valentin Crețu evoluează la FCSB din anul 2019, fiind transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru suma de 125.000 de euro.