Decizia de ultimă oră la FCSB după eșecul din Cupă! Fotbalistul de pe „lista neagră” primește un nou contract

Decizia de ultimă oră la FCSB după eșecul din Cupă! Fotbalistul de pe „lista neagră” primește un nou contract Fotbal intern
SPORT.RO
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Înfrângerea suferită în fața Gloriei Bistrița (1-0), în Cupa României, a determinat conducerea roș-albaștrilor să ia măsuri pentru întărirea lotului.

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Pe lângă viitoarele transferuri avute în vedere de Gigi Becali, clubul pregătește și prelungirea înțelegerilor pentru unii dintre jucătorii actuali. Pe această listă se regăsește Valentin Crețu (37 de ani), al cărui contract expiră în această iarnă. Deși fundașul lateral s-a aflat în repetate rânduri pe lista neagră a patronului, încercările clubului de a-i găsi un înlocuitor pe măsură nu au avut succes.

Potrivit Fanatik, antrenorul Laurențiu Reghecampf nu dorește să se despartă de apărător și insistă ca acesta să rămână la echipă măcar până la încheierea actualei stagiuni. Fotbalistul a fost foarte aproape de plecare în luna august, în urma unei dispute cu atacantul Arnold Garita, dar a fost reprimit ulterior în lot. Valentin Crețu evoluează la FCSB din anul 2019, fiind transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru suma de 125.000 de euro.

  • Cretu
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Gigi Becali anunță schimbări masive în primul „11”

Nemulțumit de prestația rezervelor în partida din Cupa României, finanțatorul roș-albaștrilor a explicat că echipa va arăta complet diferit la următoarele meciuri, odată cu revenirea titularilor de drept în apărare și la mijlocul terenului.

„Va fi alta, pentru că și fundașii centrali vor fi alții, pentru că nu pot să-i compar pe ăștia cu Dawa și Duarte, nu se poate. Că Popescu e fotbalist bun, dar vine după o pauză lungă. Apoi iar, Pădurariu cu Stancu, e diferență, la fel și la Crețu cu Labonne. Deci, 4 clar vor fi schimbați.

Apoi vin Muhar cu Risto, e altceva, dirijează jocul, țin mijlocul. Apoi Cisotti, poate Boutoutaou, nu știu, să facă ce vrea (n.r. - Reghecampf), nu mă bag”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

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