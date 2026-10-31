Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 14 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro, dar și Facebook Sport.ro și va avea loc pe stadionul ”Petre Libardi” din Petroșani.

Horațiu Feșnic va arbitra confruntarea. El va fi ajutat la tușe de Valentin Avram și Alexandru Cerei. Sorin Vădana a fost delegat ca arbitru de rezervă, iar Marcel Savaniu, observatorul arbitrilor. Sorin Costreie și Cristina Trandafir vor fi la VAR.

Corvinul Hunedoara - FC Argeș, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 16:00

În clasament, Corvinul se află pe locul zece cu 16 puncte. Echipa pregătită de Florin Maxim a bifat patru victorii, patru rezultate de egalitate și cinci înfrângeri până acum.

De cealaltă parte, FC Argeș e pe 13 cu 12 puncte. Trei victorii, trei rezultate de egalitate și șapte eșecuri a consemnat până acum echipa de pe stadionul ”Orășenesc” din Mioveni.

Cum arată clasamentul