Atacantul american Christian Pulisic și-a prelungit contractul cu echipa de fotbal AC Milan până în 2031, a anunțat vineri clubul din Serie A, informează Reuters.

Christian Pulisic a semnat! Contract până în 2031

Jucătorul în vârstă de 28 de ani a evoluat pentru Borussia Dortmund și Chelsea înainte de a veni la AC Milan în 2023. Americanul a înscris 44 de goluri în 141 de apariții pentru 'rossoneri' și a fost cel mai bun marcator al echipei în sezonul 2024-2025.

''Prelungirea contractului lui Pulisic reflectă un angajament comun de a continua pe baza progreselor realizate împreună în ultimii ani, cu ambiția de a progresa în continuare, de a atinge noi borne și de a scrie capitole memorabile în istoria clubului'', a transmis AC Milan într-un comunicat, cu o zi înaintea derby-ului cu Inter Milano, campioana din Serie A, antrenată de Cristian Chivu.

Pulisic și-a reprezentat țara la două Cupe Mondiale și a câștigat de patru ori titlul de ''jucătorul anului'' în SUA. AGERPRES