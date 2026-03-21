Patronul din Gruia s-a arătat încântat de atitudinea jucătorilor săi și le-a făcut o promisiune.

Echipa antrenată de Daniel Pancu s-a impus la limită pe teren propriu, în partida care a contat pentru a doua etapă din play-off-ul Superligii. Singurul gol al confruntării din Gruia a fost înscris de Ermal Korenica, în minutul 77, dintr-o minge respinsă inițial de portarul Aioani.

Reacția conducerii din Gruia

La scurt timp după fluierul final, finanțatorul echipei clujene a oferit o primă reacție. El a lăudat spiritul de luptă arătat de jucătorii săi pe teren și a lăsat de înțeles că fotbaliștii vor fi recompensați financiar pentru acest succes.

„Sunt foarte fericit. Am avut ceva emoții, că doar jucam cu un adversar foarte puternic, dar băieții și-au arătat din nou valoarea și caracterul. Au jucat cum îmi place, cu suflet și caracter. Îi felicit de aici de departe, sunt alături de ei. Mă bucur că își fac datoria și o să mi-o fac și eu alături de ei”, a transmis Ioan Varga, potrivit GSP.

În urma rezultatului înregistrat vineri seară, CFR Cluj a acumulat 30 de puncte și ocupă poziția a patra în clasament. De partea cealaltă, giuleștenii ratează șansa de a prelua fotoliul de lider și rămân pe locul secund, cu 31 de puncte.