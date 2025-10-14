OFICIAL Campioana Dinamo își prezintă astăzi lotul într-un meci de gală la care intrarea este liberă!

Alexandru Hațieganu
Echipa din Ștefan cel Mare va disputa în Sala Dinamo o partidă amicală cu Dunav Ruse din țara vicecampioană mondială Bulgaria.

Dinamo București, campioana en-titre din voleiul masculin românesc, își prezintă astăzi lotul pentru sezonul 2025-2026 în cadrul unui eveniment care cuprinde și meciul amical cu Dunav Ruse din Bulgaria, țară care luna trecută a jucat finala Campionatului Mondial.

”VOLEI MASCULIN. Hai să cunoști noul lot al campioanei României 💥

Mâine (n.r. - azi), 14 octombrie, începând cu ora 18:30, vă așteptăm la Sala Dinamo pentru a viziona meciul de pregătire împotriva formației Dunav Ruse 💪🏻

Intrarea este liberă!”, a postat ieri CS Dinamo București.

”Cel mai prestigios test al perioadei de pregătire: cel cu colegii și prietenii de la Dinamo București, campioana României și participantă în Champions League”, a notat și Dunav Ruse.

Transferuri numeroase făcute de Dinamo pentru noul sezon

Până la începutul lunii septembrie, Dinamo a anunțat o serie impresionantă de transferuri.

Alexandru Oprea, care, la cei 17 ani ai săi, va fi cel mai tânăr jucător al campioanei, a fost ultimul prezentat: internaționalul turc Onur Cukur, extrema Janis Medenis, titular în naționala Letoniei, internaționalul german Eric Burggraf, plus ”tricolorii” Andrei Druță și Robert Călin, alături de Ioan Verciuc, cel mai bun voleibalist al României la categoria cadeți și căpitanul naționalei de tineret, au semnat și ei în vară cu gruparea campioană din Ștefan cel Mare.

Acestora li se adaugă prelungirea contractelor cu Nicolae Ghionea și Răzvan Mihalcea (căpitanul echipei).

Drumul spre Champions League al campioanei României! Ce urmează pentru Dinamo după dubla cu echipa din Macedonia de Nord

Dinamo Bucureşti, campioana României la volei masculin, va înfrunta echipa nord-macedoneană VC Strumica, în primul tur al Ligii Campionilor la volei masculin, CEV Champions League, potrivit tragerii la sorţi efectuate la Luxemburg.

Campioana României va disputa primul meci în deplasare, în perioada 21-23 octombrie, urmând ca returul să fie programat în perioada 28-30 octombrie.

Dacă va trece de Strumica, Dinamo va juca în turul secund cu învingătoarea dintre echipa olandeză Orion Stars Doetinchem şi formaţia slovenă ACH Volley Ljubljana, prima manşă urmând să aibă loc la Bucureşti.

