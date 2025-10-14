După 12 etape scurse în campionatul intern, Dinamo ocupă poziția #4 cu 23 puncte. „Câinii” se pot lăuda cu șase victorii, cinci remize și doar o înfrângere în cont.



Formația antrenată de croatul Zeljko Kopic are o defensivă puternică și are un golaveraj de 19-11. Un pilon al apărării este Nikita Stoinov, fundaș israelian trnasferat de formația din Ștefan cel Mare în această vară.



Gică Mihali, dat pe spate de Stoinov: „Pasează extraordinar!”



Siguranța sa în joc nu a fost trecută cu vederea de o fostă legendă a clubului.

Gică Mihali, dublu câștigător al Cupei României alături de „câini” (99/00 și 00/01), a rămas impresionat de maturitatea sa în joc li de calmul de care dă dovadă.



„Îmi place copilul ăsta, fundașul central, Nikita Stoinov. Îmi place foarte mult. Are o maturitate senzațională în joc, pasează extraordinar și iese cu mingea la picior, își asumă niște lucruri pe care alții, la 25-30 de ani, poate nu le pot face.



Nu cred că greșește două pase pe meci. Și, în plus, este fundaș central de picior stâng, iar ăștia sunt foarte rari. Să fii stângaci și să joci în partea stângă e mare lucru. De exemplu, eu am fost dreptaci, dar am jucat toată viața mea în partea stângă.



Nu mi-a fost ușor, dar m-am obișnuit acolo, chiar dacă nu eram pe piciorul meu. El e stângaci-stângaci și, v-am spus, m-a impresionat foarte mult maturitatea asta a lui. Nu se precipită, e calm, pasează bine, iese cu mingea la picior. Îmi place foarte mult. E bun și la duelurile unu contra unu.



Fii sigur că dacă nu avea meciuri bune la echipa de club, nu-l convoca nimeni. Așa se întâmplă. Ești urmărit: joci bine, ești convocat; nu joci bine, stai acasă. Eu sunt sigur că s-au uitat, au văzut că și-a atins un nivel acceptabil și poate face pasul.



Părerea mea e că e mai bun decât cel care a venit acum la echipa națională a României, fundașul central stângaci care a fost încercat cu Moldova (n.r. - Lisav Eissat)”, a spus Mihali, potrivit dinamo1948.club.

