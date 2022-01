MERCATO IARNĂ 2022 | Vezi toate transferurile realizate de cluburile din Liga 1 până acum

CFR CLUJ

Antrenor - Dan Petrescu (confirmat)

Veniri - Sergiu Buș (29 ani / Seongnam FC / atacant / liber de contract), Marko Dugandzici (27 ani / FC Soci / atacant / 500.000 euro)

Reveniri după împrumuturi - Cătălin Itu (22 de ani / Dinamo)

Plecări - Sebastian Mailat (24 ani / FC Botoșani / extremă stânga / reziliere contract), Karlo Letica (24 ani / portar / reziliere contract), Denis Ciobotariu (23 ani / FC Voluntari / fundaș central / împrumutat), Denis Alibec (30 ani / Kayserispor / atacant / împrumut încheiat)

Primul "11" probabil: Bălgrădean - Manea (Susici), Burcă, Graovac (Cestor), Camora - Bordeianu, Boateng - Deac, Omrani, Petrila (U21) - DUGANDZICI (BUȘ)*





FCSB

Antrenor - Anton Petrea (confirmat)

Veniri - \

Reveniri după împrumuturi - \

Plecări - Constantin Budescu (32 ani / mijlocaș ofensiv / reziliere contract)

Primul "11" probabil: A. Vlad - V. Crețu, Vinicius (Miron), Iul. Cristea, Radunovici - Olaru, Ov. Popescu (Șut), Oaidă (V. Gheorghe) - Cordea, Fl. Tănase (I. Stoica U21), Oct. Popescu (U21)

FC VOLUNTARI

Antrenor - Liviu Ciobotariu (confirmat)

Veniri - Denis Ciobotariu (23 ani / CFR Cluj / fundaș central / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - \

Plecări - Marcos Lavin (25 ani / portar / reziliere contract)

Primul "11" probabil: M. Popa (U21) - Ricardinho, Tamaș, Armaș, Briceag - Meleke, Droppa - Costin (M. Lopes), Rață, I. Gheorghe - Nemec

FC BOTOȘANI

Antrenor - Marius Croitoru (confirmat)

Veniri - Sebastian Mailat (24 ani / CFR Cluj / extremă stânga / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Brayan Torres (23 ani / extremă stânga / Poli Iași)

Plecări - Realdo Fili (25 ani / extremă stânga / destinație necunoscută)

Primul "11" probabil: Pap - Braun, Racovițan (U21), Sawa (Șeroni), Țigănașu - Papa, Edjouma - Tîrcoveanu, Ongenda, Jaja - M. Roman

CSU CRAIOVA

Antrenor - Laurențiu Reghecampf (confirmat)

Veniri - \

Reveniri după împrumuturi - Laurențiu Popescu (24 ani / portar / Poli Iași), Alexandru Mărieș (20 ani / mijlocaș dreapta / Poli Iași)

Plecări - \

Primul "11" probabil: Pigliacelli - Vlădoiu, Găman, Screciu (U21 / M. Constantin), Bancu - Gustavo (Căpățână), Vână (Al. Crețu), Nistor - Cîmpanu (U21), Koljici (Markovici), A. Ivan

FCV FARUL CONSTANȚA

Antrenor - Gheorghe Hagi (nou)

Veniri - \

Reveniri după împrumuturi - \

Plecări - \

Primul "11" probabil: Aioani - Dussaut (Mladen), Larie, V. Ghiță, De Nooijer - Romario Pires (Purece), Artean, Ciobanu - Ganea (Sali U21), Betancor, Pitu (U21)

FC RAPID BUCUREȘTI

Antrenor - Mihai Iosif (confirmat)

Veniri - Michael Omoh (30 ani / Academica Clinceni / mijlocaș stânga / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - \

Plecări - \

Primul "11" probabil: H. Moldovan - Belu, Săpunaru, Grigore (Dandea), Morais (Goge) - Crepulja, Albu - Sefer, R. Ilie (U21 / Pănoiu U21), Stahl - A. Bălan (Bnou Marzouk)

FC ARGEȘ PITEȘTI

Antrenor - Andrei Prepeliță (confirmat)

Veniri - \

Reveniri după împrumuturi - \

Plecări - Andrei Pițian (26 ani / Chindia Târgoviște / fundaș central / reziliere contract)

Primul "11" probabil: Greab - Tofan, Turda, Joao Miguel, Latovlevici - Viana, Meza Colli, Dumitrașcu (Raynov), Ișfan (U21 / C. Dumitru U21) - C. Tănase (I. Șerban) - Arias (Said)

UTA ARAD

Antrenor - Laszlo Balint (confirmat)

Veniri - Karolis Laukzemis (29 ani / Kaysar Kyzylorda / atacant / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - \

Plecări - Ioan Hora (33 ani / atacant / reziliere contract), Liviu Antal (32 ani / extremă dreapta / reziliere contrat), Marius Tomozei (31 ani / fundaș dreapta / reziliere contract), Florin Ilie (29 ani / fundaș central / reziliere contract), Cristian Bustea (27 ani / fundaș stânga / reziliere contract)

Primul "11" probabil: Iacob - Vukcevici, Erico, Medjimorac (Benga), Șliakov - Batha, Pasaglia - Ubbink, Miculescu (U21), Roger - Dangubici (Laukzemis)

SEPSI SF. GHEORGHE

Antrenor - Cristiano Bergodi (confirmat)

Veniri - Alexandru Tudorie (25 ani / Arsenal Tula / atacant / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - \

Plecări - Rajko Rep (31 ani / SK Austria Klagenfurt / mijlocaș ofensiv / reziliere contract)

Primul "11" probabil: Niczuly - Dimitrov (Aganovici), Ninaj, Mitrea, Ispas (U21) - Bărbuț, Eder, Păun (Fofana), Ștefănescu (Golofca) - Așkovski, Luckasen (Ciunciukov)

CHINDIA TÂRGOVIȘTE

Antrenor - Emil Sandoi (confirmat)

Veniri - Andrei Pițian (26 ani / Chindia Târgoviște / fundaș central / liber de contract), Carlos Fortes (27 ani / Arema FC / atacant / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - \

Plecări - Adrian Stoian (30 ani / extremă stânga / reziliere contract), Sergiu Suciu (31 ani / mijlocaș central / reziliere contract)

Primul "11" probabil: Căbuz - Căpușă, Celea, Baxevanos, Rrumbulaku - Neguț, Iacob, Dulca, Matiș (U21 / Popadiuc) - Popa (Fortes), Florea

CS MIOVENI

Antrenor - Alexandru Pelici (confirmat)

Veniri - \

Reveniri după împrumuturi -

Plecări - \

Primul "11" probabil: Ducan (U21) - Scarlatache, Balaur, Garutti - Oancea, Toma (U21 / Panait), Dumitriu, Șerbănică - Buziuc (Sanoh), Rusu, Blănaru (Coșereanu)

GAZ METAN MEDIAȘ

Antrenor - Mihai Teja (confirmat)

Veniri - \

Reveniri după împrumuturi - \

Plecări - Yves Simon Pambou (26 ani / mijlocaș central / reziliere contract), Tudor Oltean (18 ani / FC Buzău / extremă stânga / împrumutat)

Primul "11" probabil: Vâlceanu - Moura (Romeo), Matricardi, Yuri, Dobrescu (Velisar) - Alceus, I. Filip (Francisco Junior) - Șteau (U21 / Horșia U21), Deaconu, Chamed (Grădinaru) - Morar (Irobiso)

FCU CRAIOVA 1948

Antrenor - Dan Vasilică (interimar)

Veniri - Gabriel Enache (31 ani / Zhetysu Taldykorgan / mijlocaș dreapta / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Mario Enache (18 ani / CSA Steaua / portar)

Plecări - Mamadou Bagayoko (32 ani / fundaș dreapta / reziliere contract)

Primul "11" probabil: Mogoșanu (R. Popa U21) - Negru, Diallo, Kovacici, Huyghebaert (Bușu) - Asamoah, Albu (U21), Sidibe, Baeten - C. Bălan (Compagno), Ondaan

FC DINAMO BUCUREȘTI

Antrenor: Flavius Stoican (nou)

Veniri - \

Reveniri după împrumuturi - \

Plecări - Tomas Vestenicky (25 ani / atacant / reziliere contract), Cătălin Itu (22 de ani / mijlocaș central / împrumut expirat)

Primul "11": Iliev - A. Radu, Pinto, Grigore (Ehmann), S. Filip - Carp, Răuță - Sorescu, Torje, Bani (U21) - Ivanovski

ACADEMICA CLINCENI

Antrenor - Adrian Falub (confirmat)

Veniri - \

Reveniri după împrumuturi - \

Plecări - Donatas Kazlauskas (27 ani / extremă stânga / reziliere contract), Michael Omoh (30 ani / Rapid / mijlocaș stânga / reziliere contract), Paul Pîrvulescu (33 ani / fundaș stânga / reziliere contract), Lucian Filip (31 ani / mijlocaș central / reziliere contract)

Primul "11": A. Păun (U21 / Ureche) - Achim, Bilali, Patriche, Holzmann - Cioiu, Ventura (Dumitrache U21), Cascini, Amorim - Gavra, Vellios

* Cu majuscule, jucătorii noi față de prima parte a sezonului.