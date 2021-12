Cele mai nereușite transferuri din 2021! Care sunt jucătorii care nu s-au adaptat la noile cluburi

Deși au existat deja o mulțime de povești de succes din fereastra de transfer din vară, au existat însă și unele transferuri care pur și simplu nu au funcționat și sunt considerate nereușite.

Desigur, mai este timp pentru a remedia forma slabă, dar până acum, acești jucători nu au impresionat în noul mediu. Unii s-ar putea să nu fi jucat prea rău, dar având în vedere suma pe care au fost aduși sau pur și simplu faptul că nu au livrat conform așteptărilor, așadar iată lista celor mai nereușite transferuri din 2021.

Jack Grealish - Aston Villa la Manchester City (118 de milioane de euro)

Erou la Aston Villa, Jack Grealish și-a părăsit clubul din copilărie în vară, alăturându-se lui Pep Guardiola la Manchester City pentru o sumă record pentru fotbalul britanic.

Englezul a fost senzațional pentru Villa, iar ultima campanie productivitatea sa s-a îmbunătățit în cele din urmă la un nivel care i-a oferit lui Man City încrederea de care aveau nevoie pentru a arunca banii pe „Super Jack”.

Cu toate acestea, începuturile sale pe Etihad nu au mers conform planului. Este demn de remarcat faptul că este o sarcină grea să te instalezi imediat în echipa lui Guardiola. Rodri și Joao Cancelo pot au pățit la fel, dar cel puțin până acum Grealish nu a jucat ca un jucător de 100 de milioane de lire sterline.

Jadon Sancho - Borussia Dortmund la Manchester United (85 milioane de euro)

La fel ca Grealish, Jadon Sancho nu s-a bucurat de un început fructuos la Manchester. Fostul jucător al academiei lui Man City a ajuns la Old Trafford cu o reputație strălucitoare dobândită în Germania, după o perioadă foarte productivă la Borussia Dortmund.

Dar, acel fler din atac și finalizarea sa nu s-au transpus în Premier League. Sancho a marcat opt goluri ​​și a avut 11 assist-uri în doar 24 de meciuri în Bundesliga sezonul trecut. Cu toate acestea, extrema engleză a reușit doar un gol și nicio pasă decisivă în cel mai important campionat din lume. Performanța sa împotriva celor Wolves a rezumat perioada sa de până acum de la United - zero șuturi, zero pase decisive și zero driblinguri finalizate.

Sergio Ramos - Real Madrid către Paris Saint-Germain (gratuit)

Sergio Ramos a fost afectat de accidentări în ultimii ani și a pierdut multe meciuri în ultimele 18 luni la Real Madrid.

Această tendință a continuat când a semnat pentru PSG și, din cauza accidentării, a reușit doar două apariții în Ligue 1. Acum, în vârstă de 35 de ani, Ramos a depășit cel mai bun nivel și este predispus la accidentări. Acest fapt a fost evident la Paris, iar în doar al doilea meci pentru club, împotriva lui Lorient, a fost eliminat la doar 41 de minute după ce a venit de pe bancă.

Donyell Malen - PSV la Borussia Dortmund (30 de milioane de euro)

Deși nu este un înlocuitor direct al lui Jadon Sancho, Donyell Malen a fost atacantul semnat de Borussia Dortmund în vară și cel care era de așteptat să înlocuiască statutul de superstar al englezului.

Cu toate acestea, trecerea de la Eredivisie la Bundesliga s-a dovedit dificilă pentru fostul jucător al academiei lui Arsenal, iar acesta a înregistrat doar trei goluri în campionat în 16 apariții.

Rodrigo de Paul - Udinese la Atletico Madrid (35 milioane de euro)

Jucătorul pe care l-a semnat Atletico pentru a-l înlocui pe Saul nu a putut să se ridice la înălțimea așteptărilor în acest sezon.

De Paul a fost văzut ca mijlocașul creativ de care Atletico avea nevoie pentru a ajunge la următorul nivel, dar sub tutela lui Simeone, creativitatea lui a fost înrăutățită și s-a dovedit a fi un risc mult prea scump.

Încă nu a marcat și nu a înregistrat nici o pasă de gol în La Liga, în ciuda faptului că a avut 17 apariții, și deși multe pot fi puse pe seama formei slabe a lui Atletico, De Paul însuși nu a ajutat-o să-și recapete statalul de club de top din Spania.