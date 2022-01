Mihai Stoica, reacție fermă când a fost întrebat de transferurile pe care le va face FCSB

FCSB e pe locul 2 în Liga 1, cu 47 de puncte după 21 de etape, iar pe banca roș-albaștrilor a revenit Toni Petrea după ce Dinu Todoran a stat doar șapte runde și a fost schimbat cu Edi Iordănescu, tehnician care nu a fost nici el pe placul lui Gigi Becali.

Lider e CFR Cluj, cu 57 de puncte, însă oficialii roș-albaștrilor se bazează pe actualul lot de jucători și susțin că nu mai au nevoie de întăriri.

Mihai Stoica și anunțul despre transferurile celor de la FCSB

"Indiferent că pleacă Tănase sau nu, FCSB nu aduce pe nimeni, doar din academie! În perioada asta, niciun jucător nu e interesant pentru noi.



A, dacă cei de la UTA se gândesc că a trecut timpul și se apropie de ultimul an și acceptă oferta făcuta ăn vara de 500.000, da, cred ca da. Ramane in continuare interesul nostru pentru David Miculescu", a declarat Mihai Stoica, potrivit telekomsport.ro.

În România perioada de transferuri începe pe 18 ianuarie și se încheie pe 14 februarie.

Transfer în stand-by. Răspunsul arădenilor după oferta celor de la FCSB

FCSB a făcut o oferă de 500.000 de euro către UTA, pentru David Miculescu, însă arădenii au anunțat că nu vor să-l cedeze, deoarece încearcă să-l vând în viitor în străinătate.

„David Miculescu încă mai are de oferit multe pentru UTA, cum și UTA mai are să-i ofere lui multe lucruri și cred că cea mai înțeleaptă decizie pentru el ar fi să rămână la noi. Noi dorim să ne dezvoltăm astfel încât să devenim o pepinieră pentru cluburile importante din Europa, nu așa cum se întâmplă acum în campionatul nostru, când producem pentru echipele de eșalon secund.

Pentru el (Miculescu) e important să fundamenteze calitățile pe care le-a arătat și eu cred că la UTA are mediul necesar pentru a se dezvolta. Eu cred că are calitățile necesare pentru a prinde un transfer important în străinătate în viitor, dar trebuie să înțeleagă și că mai are încă mult de muncit pentru asta”, a declarat recent Laszlo Balint.

David Miculescu mai are contract cu UTA Arad până în vara anului 2023. În acest an, internaționalul U21 a jucat în 20 de meciuri din Liga 1 și a reușit să marcheze șase goluri.