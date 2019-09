Meme Stoica a dezvaluit motivele plecarii sale de la FCSB: "N-am reusit sa-l conving pe Gnohere!" Cum raspunde acuzatiilor lui Becali despre aducerea lui Cestor sau Burca

Mihai Stoica a explicat de ce a decis sa plece de la echipa lui Becali.

Meme Stoica a socat pe toata lumea cand a anuntat ca pleaca de la FCSB.

Fostul director sportiv al echipei lui Becali a explicat de ce a ales sa plece de la club. Pe langa problemele personale, Meme spune ca a simtit ca nu mai poate ajuta echipa, ca nu mai are putere de convingere. Mai mult, el s-a aratat deranjat si de acuzatiile lansate de Gigi Becali. Patronul stelist a spus in repetate randuri ca a ratat anumite transferuri din cauza lui Mihai Stoica, cel care ii spune ca jucatorii respectivi nu sunt cei de care are nevoie FCSB.

"Sper ca in doua saptamani problemele mele personale sa se rezolve. Poate pentru prima data in viata mea, fotbalul a trecut pe planul doi. Am spus atunci ca soacra mea traia ultimele clipe. intre timp nu mai e intre noi, au fost si alte probleme despre care nu vreau sa vorbesc.

Am plecat si pentru ca nu puteam sa fac mare lucru. Puteam sa-i spun lui Gigi sa ma lase cateva zile, dar aceasta situatie a fost in perioada in care am realizat ca nu mai pot ajuta echipa. N-am reusit in mai sa-l conving pe Gnohere sa se opereze. N-am reusit. Inainte nu mi se intampla. Nu puteam sa-l duc cu forta la Londra.

I-am spus ca nu va conta Cupa Africii. I-am spus ca e bine sa se opereze atunci. N-am reusit. S-a operat tarziu. A fost si o conjunctura pentru ca medicul care trebuia sa-l opereze a avut el accident grav.

Am fost acuzat de Gigi in repetate randuri ca nu am vrut eu sa ii ia pe Burca si Cestor. Pai daca Burca si Cestor sunt atat de buni, de ce isi aduce Petrescu doi fundasi centrali in ultimele trei zile? Daca Gigi chiar voia sa ii aduca, nu ii aducea? Pai pe Belu nu l-a adus?", a explicat Meme Stoica la DigiSport.