Cristi Manea a ajuns in Romania si urmeaza sa fie prezentat de FCSB: "Situatia nu ma sperie, ne luptam la titlu!" VIDEO

Cristi Manea a ajuns in Romania si urmeaza sa fie prezentat la Palat de Gigi Becali.

Cristi Manea a mers in Italia sa-si gaseasca echipa, insa a semnat cu FCSB. Fostul campion cu CFR Cluj spera sa fie talismanul de titlu al lui Becali in acest sezon.



Cristi Manea: Il respect pe Dan Petrescu, ii urez succes

"Sunt bucuros ca am reusit sa semnez cu ei si abia astept sa incepem pregatirile si urmatorul meci. Ce situatie? Nu m-a speriat deloc. Steaua e puternica, sigur ne vom reveni si vom fi acolo sus.

Am mers in Italia pentru ca am avut 3 oferte de acolo, dar nu am acceptat pentru ca ma trimiteau imprumut si nu am vrut. A venit domnul Becali cu oferta si am ales fara sa ma gandesc. Sper sa fiu eu talismanul lor si sa luam titlul si Cupa. Campionatul e lung, in playoff se va decide totul. Acum am si eu experienta, in playoff se va decide totul.

Il respect pe Dan Petrescu si ii urez mult succes.

Tucudean nu se retrage, chiar el am vorbit cu el, suntem prieteni, o sa ia o pauza pana cand se va simti el mai bine.

Sunt prietenii mei la FCSB, am fost la academia cu jumatate de echipa si asta conteaza foarte mult", a spus Manea la revenirea in tara.