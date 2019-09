Gigi Becali isi acuza finul: "Mirel Radoi l-a deturnat pe Pascanu spre CFR!" Patronul FCSB anunta REVOLUTIE in lotul echipei

Gigi Becali anunta o noua revolutie in lotul lui FCSB si dezvaluie cum i-a incurcat Mirel Radoi planurile.

"Pe Roman l-am cedat imprumut la Botosani un an de zile", a confimat Becali la prezentarea lui Manea.

"Restul jucatorilor, sunt unii care raman fara contract in decembrie, altii in vara. In vara o sa fie 8 jucatori care pleaca, In iarna o sa fie vreo 3. Sa negocieze Craiova cu mine pentru Planic? Poate cineva sa ia un jucator de la mine? Pot sa ia un jucator care nu il vreau eu. Iau eu de la ei, pot ei sa ia de la mine vreodata?", a spus Becali.



Gigi Becali acuza: Radoi l-a trimis pe Pascanu la CFR!

Becali sustine ca batuse palma cu Alex Pascanu de la Leicester, insa Mirel Radoi a intervenit si l-a deturnat pe tanarul fundas spre CFR Cluj.

"Pe Pascanu l-am vrut, am negociat, am facut negocierea club - club, baiatul a zis ca vrea 15.000 pe luna, totul in regula. A fost omul meu in Anglia, a rezolvat tot. Dupa care a zis ca se sfatuieste cu alte persoane, stiu cine e persoana care l-a sfatuit. Tin la persoana aia mult, are ce are cu mine, dar nu ma supar pe el, stiu cine l-a deturnat si l-a trimis pe alta pista. In cine avea Pascanu cea mai mare incredere? Cine i-a facut bine? Cu cine se consulta el din Romania?

Cu finul! Nu ma supar niciodata pentru el! Pas inapoi daca vii la nasul tau? Ce fel de fin esti? Nu ma supar pe Mirel niciodata, poate sa spuna ce vrea el, o sa-si revina, e fiu ratacitor, dar o sa-si revina cand o sa vada acum in decembrie FCSB campioana si la anul in grupe. Cand o sa vada pe la U21 ce sa faci? U19.. antrenorul treebuie sa antreneze zi de zi. O sa-i zic vino tata aici ca o sa ai marfa sa faci aici", a spus Becali la conferinta.

Si Chipciu l-a dezamagit pe Becali cu comentariile sale.

"Si Mirel Radoi, care e finul meu. Sa ma ierte a n-a avut rezultate la FCSB. Are un of, care e problema lor nu inteleg. Jurnalistii, presa, asta e. Dar tu fin, hai Contra inteleg, zice ca l-am atacat, m-a durut ca nu l-a luat pe Coman. Radoi nu inteleg ce are el de zice ca nu ma schimb. E un copil fata de mine, ma schimba el pe mine? Putea sa fie copilul meu. La Chipciu nu e vocea lui, e altcineva. Cred ca barfeste cu altcineva", a spus Becali.