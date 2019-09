FCSB, gata de un nou transfer! Atacantul DAT AFARA de Sibiu da probe la echipa lui Arges Vintila

FCSB vrea sa mai aduca un varf pentru a le crea concurenta celor doi din lot, Harlem Gnohere si Ioan Hora.

Este vorba despre jucatorul de origine congoleza, Hama Juvhel Tsoumou, in varsta de 28 de ani si care a evoluat ultima oara la FC Hermannstadt. Atacantul a facut impresie in meciul din prima etapa a Ligii 1, cand FCSB s-a impus in fata celor de la Hermannstadt cu scorul de 4-3, iar Hama Juvhel Tsoumou s-a aflat pe lista marcatorilor de la Hermannstadt.

Varful si-a reziliat contractul cu echipa din Sibiu si poate semna cu FCSB din postura de jucator liber de contract.

Momentan jucatorul este in probe la FCSB si ramane de vazut daca acesta va confirma.

In cariera de jucator Hama Juhvel Tsoumou a mai evoluat pentru Eintracht Frankfurt, Alemania Achen, Preston, Plymouth, Senica, Mannheim, Burghausen, Ermis Aradippou si Hermannstadt.

Conform site-ului de specialitate www.transfermarkt.com, atacantul este evaluat la 550.000 de euro.