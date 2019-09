Cristi Manea, prezentat oficial de Becali la FCSB: "Sa va spun adevarul!" Cat castiga jucatorul si ce clauza are. VIDEO

Gigi Becali l-a prezentat pe Cristi Manea, jucator imprumutat pentru un sezon cu clauza de cumparare definitiva.

Cristi Manea nu va castiga 30.000 de euro pe luna la FCSB, a anuntat Gigi Becali. Apollon Limassol va suporta o parte din salariu, iar FCSB il va putea cumpara vara viitoare cu 2 milioane de euro.

"Am facut un transfer pentru campionat si grupele Ligii Campionilor: Manea. Sa spunem lucruri care nu se stiu, sa reglam minciunile. Nu are 30.00 pe luna, are 200.000 si 150.000 plateste clubul celalalt. E pe un an imprumut, are clauza de 2 milioane, eu asa am vrut. Nu l-am luat ca CFR-ul sa ma ajute un an. L-am luat ca sa fac bani. Cred in el, are 22 de ani si vreau macar clauza de 2 milioane. El sa confirme peste un an, sa achit clauza de 2 milioane, mai are contract pe 5 ani. Si apoi il vand. Platesc 2 si iau 8, poate 10, depinde cine il ia. De aia l-am luat", a spus Gigi Becali.

Cristi Manea: Am venit sa lupt pentru titlu!

"Sunt bucuros ca am reusit sa semnez cu ei si abia astept sa incepem pregatirile si urmatorul meci. Ce situatie? Nu m-a speriat deloc. Steaua e puternica, sigur ne vom reveni si vom fi acolo sus.

Am mers in Italia pentru ca am avut 3 oferte de acolo, dar nu am acceptat pentru ca ma trimiteau imprumut si nu am vrut. A venit domnul Becali cu oferta si am ales fara sa ma gandesc. Sper sa fiu eu talismanul lor si sa luam titlul si Cupa. Campionatul e lung, in playoff se va decide totul. Acum am si eu experienta, in playoff se va decide totul", a spus Manea.