Tehnicianul „lupilor galbeni” și-a exprimat speranța ca echipa sa să profite de faptul că roș-albaștrii au rămas fără un antrenor principal după plecarea lui Mirel Rădoi. Conducerea provizorie va fi preluată de Lucian Filip și de Alin Stoica.

Mehmet Topal: „Sper să profităm de situația lor”

„Bineînțeles că va conta că FCSB nu are antrenor și pentru noi va fi important. Dar dacă joci împotriva unei echipe cu jucători valoroși, nu prea contează. Vor avea un antrenor pe bancă, sper să profităm de situația lor și să câștigăm”, a declarat antrenorul turc.

Mehmet Topal a recunoscut puterea campioanei en-titre, însă și-a arătat încrederea și în propriii elevi.

„E o săptămână importantă și un meci greu. Știm că vom juca împotriva unei echipe puternice care a avut succes, cu un lot cu jucători de calitate, dar și ei vor juca împotriva unei echipe care are o istorie de 100 de ani, cu jucători de calitate.

Sper să fie un meci echilibrat și frumos. Mentalitatea noastră e să jucăm doar pentru victorie, asta vorbesc și cu jucătorii.

Nu i-am mai bătut de 11 ani în deplasare, dar să nu uităm că vom juca împotriva unei echipe foarte puternice. O să luptăm pentru a-i învinge”, a mai spus Topal, la conferința de presă de joi.

Topal: „Obiectivul nostru este victoria la fiecare joc”

El a amintit că obiectivul echipei sale este să câștige fiecare joc în parte la care participă.

„Eu vorbesc doar în contul ultimelor trei etape, de când am venit, și suntem primii. Uneori, se mai întâmplă să ai un lot care nu poate da randament după cum preferi tu. Dar asta e natura fotbalului, e foarte normal. Noi încercăm să schimbăm asta, avem jucători cu calitate. Obiectivul nostru este victoria la fiecare joc”, a adăugat tehnicianul.