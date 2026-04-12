Niculescu a reclamat că, în minutul 85, la faza golului de 2-1 marcat de Gicu Grozav trebuia semnalizat ofsaid. În plus, tehnicianul a pretins un penalty în minutul 90+7. Feșnic acordase inițial lovitură de pedeapsă, însă s-a răzgândit după consultarea VAR.

Claudiu Niculescu, nemulțumit de hotărârile lui Horațiu Feșnic

O altă fază discutată s-a produs în minutul 76, când Marco Dulca de la Petrolul a văzut doar cartonașul galben, după ce l-a lovit pe Teodor Lungu în figură cu cotul. Ialomițenii au considerat că era necesară o eliminare.

„Da, n-a avut intensitate, asta mi s-a transmis (n.r.- la faza din minutul 76). Și m-aș bucura să revedem, dacă se poate, faza de la golul doi, pe care am revăzut-o în biroul meu, pentru că e ofsaid.

E un jucător de la Petrolul în poziție de ofsaid, cred, care nu se lasă jos în fața mingii și care era pe traiectoria ei. Așa am văzut, e posibil să greșesc. Mi-ar plăcea să se revadă aceste situații.

Eu cred că a fost penalty. Pot fi acuzat de subiectivism, e normal, dar nu știu... Înainte ca jucătorul nostru să lovească mingea, e lovit. Mi-a zis domnul Feșnic că la lovituri cap în cap în careu nu se acordă penalty.

Nu știu care-i regulamentul, nu mă pricep la arbitraj sau cel puțin la astfel de faze neclare. Sunt antrenorul Sloboziei, normal că zic că a fost penalty!

Acum rămâne ca cei din studio să analizeze, dar aș vrea să se analizeze faza din minutul 76 și golul lui Gicu Grozav", a declarat Claudiu Niculescu.

Petrolul a învins-o duminică, în deplasare, scor 2-1, pe Unirea Slobozia, în etapa a patra din play-out-ul Superligii. Ploieştenii au legat a doua victorie consecutivă sub conducerea lui Topal. Petrolul se află pe locul 6 în play-out, cu 22 de puncte, în timp ce Unirea Slobozia e a opta, cu 19 puncte, pe loc de baraj de retrogradare.