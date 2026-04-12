Niculescu a reclamat că, în minutul 85, la faza golului de 2-1 marcat de Gicu Grozav trebuia semnalizat ofsaid. În plus, tehnicianul a pretins un penalty în minutul 90+7. Feșnic acordase inițial lovitură de pedeapsă, însă s-a răzgândit după consultarea VAR.
Claudiu Niculescu, nemulțumit de hotărârile lui Horațiu Feșnic
O altă fază discutată s-a produs în minutul 76, când Marco Dulca de la Petrolul a văzut doar cartonașul galben, după ce l-a lovit pe Teodor Lungu în figură cu cotul. Ialomițenii au considerat că era necesară o eliminare.
„Da, n-a avut intensitate, asta mi s-a transmis (n.r.- la faza din minutul 76). Și m-aș bucura să revedem, dacă se poate, faza de la golul doi, pe care am revăzut-o în biroul meu, pentru că e ofsaid.
E un jucător de la Petrolul în poziție de ofsaid, cred, care nu se lasă jos în fața mingii și care era pe traiectoria ei. Așa am văzut, e posibil să greșesc. Mi-ar plăcea să se revadă aceste situații.
Eu cred că a fost penalty. Pot fi acuzat de subiectivism, e normal, dar nu știu... Înainte ca jucătorul nostru să lovească mingea, e lovit. Mi-a zis domnul Feșnic că la lovituri cap în cap în careu nu se acordă penalty.
Nu știu care-i regulamentul, nu mă pricep la arbitraj sau cel puțin la astfel de faze neclare. Sunt antrenorul Sloboziei, normal că zic că a fost penalty!
Acum rămâne ca cei din studio să analizeze, dar aș vrea să se analizeze faza din minutul 76 și golul lui Gicu Grozav", a declarat Claudiu Niculescu.
Echipele utilizate
Petrolul a învins-o duminică, în deplasare, scor 2-1, pe Unirea Slobozia, în etapa a patra din play-out-ul Superligii. Ploieştenii au legat a doua victorie consecutivă sub conducerea lui Topal. Petrolul se află pe locul 6 în play-out, cu 22 de puncte, în timp ce Unirea Slobozia e a opta, cu 19 puncte, pe loc de baraj de retrogradare.
- Unirea Slobozia: R. Popa – Ibrian (Bărbuţ 89'), Orozco, Safronov, Dragu – T. Lungu (Ponde 89'), Antoche, Al. Albu – Dulcea (Dorobanţu 46'), Yanakov (Vl. Pop 46'), Espinoza (Dahan 67'). Antrenor: Claudiu Niculescu
- Petrolul: Bălbărău – Ricardinho, Papp (Aimbetov 59'), Roche, A. Dumitrescu (Prce 59') – Mateiu (Rafinha 46'), M. Dulca (V. Gheorghe 83') – R. Pop, Jyry, Grozav (Adjei-Boateng 90') – Chică-Roşă. Antrenor: Mehmet Topal
- Cartonaşe galbene: T. Lungu 13', Ibrian 44', Dragu 76', Vl. Pop 90+1', Mehmet Topal 90+10' / M. Dulca 76', Grozav 87', Bălbărău 90', Claudiu Niculescu 90+10'
- Cartonaş roşu: Esteban Orozco (Unirea Slobozia) min. 17
- Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei
- Arbitri VAR: Cătălin Popa - Valentin Porumbel
- Au marcat: Albu 9' / R. Pop 65', Grozav 85'.