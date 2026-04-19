Meciul dintre Petrolul Ploiești și FC Hermannstadt are o miză care atinge punctul de fierbere. Bilanțul prahovenilor pe teren propriu în sezonul curent reflectă o inconstanță evidentă, aceștia înregistrând până acum cinci victorii, patru rezultate de egalitate și șapte înfrângeri în fața propriilor suporteri.

De cealaltă parte, echipa din Sibiu întâmpină dificultăți în meciurile disputate departe de casă. Din cele 17 deplasări jucate în actuala stagiune, oaspeții de astăzi au reușit să se impună doar de trei ori, terminând la egalitate în alte patru rânduri.

Dorinel Munteanu deține un palmares negativ în duelurile directe cu prahovenii, înregistrând patru remize, patru înfrângeri și un singur succes, obținut pe 18 decembrie 2011, într-un Oțelul - Petrolul 1-0.

Istoricul confruntărilor directe

La nivelul principalei competiții interne, cele două combatante s-au mai întâlnit de 11 ori. Bilanțul general este ușor favorabil sibienilor, care au obținut trei victorii, în timp ce prahovenii au câștigat două partide. Alte șase meciuri s-au încheiat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc pe 10 septembrie 2022 și s-a încheiat cu victoria celor de la FC Hermannstadt, scor 2-1, prin golurile marcate de Ionuț Stoica și autogolul lui Seto, respectiv reușita lui Irobiso. Echipa din Ploiești și-a luat revanșa în returul sezonului regulat 2022-2023, impunându-se pe teren propriu cu 2-0, pe 13 februarie 2023.

Cea mai mare diferență de scor și meciul cu cele mai multe goluri s-au consemnat anul trecut, pe 27 septembrie 2024, atunci când Petrolul a învins categoric cu 4-1.

Cea mai recentă dispută directă din campionat s-a jucat pe 21 decembrie 2025 și s-a încheiat fără o câștigătoare, scor 1-1. Marcatorii acelei partide au fost Ionuț Stoica pentru sibieni, respectiv Tommi Jyry pentru prahoveni.