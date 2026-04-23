Antrenorul declara că va rămâne la FCSB până la finalul acestui sezon, însă a decis să plece mai devreme de la echipa patronată de Gigi Becali.

Marele absent de la antrenamentul lui FCSB. Ce s-a întâmplat cu accidentații din meciul cu Farul

Rădoi spunea că în momentul în care va pleca de la FCSB va lăsa rapoarte complete despre fiecare jucător în parte astfel încât viitorul antrenor să poată continua munca începută de el la echipă.

După plecarea sa, Lucian Filip a fost numit antrenor interimar și se va ocupa de echipă până când va fi numit un nou antrenor. La conferința de presă premergătoare jocului cu Petrolul, Lucian Filip a dezvăluit că Mirel Rădoi nu s-a ținut de cuvânt. Tehnicianul plecat la Gaziantep nu a lăsat niciun raport despre jucători sau despre echipă.

”Am văzut și eu asta, deocamdată nu am primit nimic, au trecut puține zile. Nu putem schimba foarte multe în aceste zile. Nu am discutat cu Mirel. Nu a lăsat niciun plan de antrenament, dar știm ce a lucrat el și ne este destul de ușor să pregătim meciul, am fost conectați la ceea ce se întâmplă aici.

Nu i-am simțit bulversați, dar senzația pe care eu am avut-o e cea pe care au avut-o și jucătorii. Cred că și ei se așteptau. A fost un moment în care am aflat că Mirel pleacă, am fost preocupați pentru că e o perioadă scurtă în care puteam pregăti următorul meci. Își iubește meseria, este devotat, pune cariera pe primul plan, el crede că e o oportunitate bună pentru el. Mi-e greu să judec dacă a făcut bine sau nu, fiecare își face viitorul cum dorește”, a spus Lucian Filip la conferința de presă..